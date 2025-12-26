楽天モバイルの契約数が1000万回線を突破！BCP除くと991万、MNOのみは914万に。純金製SIMカード（レプリカ）などが当たるキャンペーンも
|楽天モバイルの契約数がついに1000万回線を突破！各種キャンペーンを実施
楽天モバイルは25日、都内およびオンラインにて「楽天モバイル プレスカンファレンス」を開催し、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）において契約数が1000万回線を突破したと発表しています。合わせて日々の愛顧への感謝を込め、公式SNSおよび全国の「楽天モバイルショップ」にて特典を進呈するスペシャルキャンペーンを実施しています
なお、1000万回線は2025年12月25日（木）時点のBCP（Business Continuity Plan用途に販売しているプラン）回線を含めた「Rakuten最強プラン」および「Rakuten最強U-NEXT」、「Rakuten最強プラン ビジネス」、「Rakuten Turbo」、仮想移動体通信事業者（MVNO）および仮想移動体サービス提供者（MVNE）としてのサービスを合わせた契約数で、BCP回線を除くMNOおよびMVNO、MVNEを合わせた契約回線数は991万回線、MNO契約回線数（BCP、MVNOおよびMVNE除く）は914万回線とのことです。
楽天モバイルでは楽天回線による正式サービス「Rakuten UN-LIMIT」を2020年4月に開始し、楽天回線エリアにおけるデータ通信は使い放題、専用アプリ「Rakuten Link」での音声通話・SMSも無料で月額3,278円（金額はすべて税込）で使え、さらに何度かアップグレードされて2023年6月から新料金プランのRakuten最強プランに刷新し、パートナー（au）回線エリアも含めて3GB以下なら月額1,078円、20GB以下なら月額2,178円、使い放題で月額3,278円となっています。
なお、Rakuten Linkでの音声通話・SMSはカウントフリーとなっているほか、Rakuten Linkは2023年8月にパソコン（PC）向けデスクトップ版も提供開始されました。また公式メールサービス「楽メール」も提供されています。そんな楽天モバイルが利用者やパートナー企業をはじめとする多くの支援によって2020年4月のサービス本格開始から5年8カ月で1000万回線に到達しました。
プレスカンファレンスに登壇した楽天モバイル 代表取締役会長 三木谷 浩史氏は「楽天モバイルはこのたび、契約数1,000万回線突破という大きな節目を迎えることができました。これは、楽天モバイルのお客様一人ひとりのご支援、そして楽天モバイルに携わってくださった企業様のご協力があってこそと、深く感謝申し上げます。」とコメントしています。
また同氏は「私たちは“携帯市場の民主化”を目標に掲げて携帯キャリア事業に参入して以来、常に革新的な挑戦を続けてまいりました。この1,000万回線突破を新たなスタートラインとし、これからもお客様の生活を豊かにする、より快適で便利なサービスの提供に尽力してまいります。」としています。これまでも革新的な技術力を背景に携帯電話サービスを提供してきましたが、今後も技術革新を加速するとともに利用者の意見をサービス改善に結び付けてより高い付加価値の提供を追求していくとしています。
＜主な楽天モバイルの沿革＞
2018年01月：楽天モバイルネットワーク株式会社（現 楽天モバイル株式会社）を設立
2019年02月：完全仮想化クラウドネイティブモバイルネットワークの実証実験に成功
2019年10月：移動体通信事業者（MNO）としてサービス開始
2020年04月：4Gの携帯キャリアサービスを本格開始。「Rakuten UN-LIMIT」提供開始
2020年09月：5Gの商用サービスを開始
2022年02月：楽天回線エリアの4G人口カバー率96％に約4年前倒しで到達（注5）
2023年01月：法人向け携帯キャリアサービス「楽天モバイル法人プラン」本格提供開始
2023年06月：高速データ通信が無制限（注6）の新プラン「Rakuten最強プラン」提供開始
2024年06月：“プラチナバンド”700MHz帯での商用サービスを開始
2025年10月：「Rakuten最強U-NEXT」提供開始
2025年12月：楽天モバイルの契約回線数が1,000万回線を突破
・「1,000万回線突破記念！年末年始 運試し」キャンペーン
楽天モバイル公式Xアカウント（ @Rakuten_Mobile ）をフォローの上で対象投稿をリポストし、くじに参加した人の中から抽選で「楽天モバイルオリジナルだるま」や「純金製SIMカード（レプリカ）」、「楽天ポイント」などを特典として進呈します。
・「【1,000万回線記念】楽天モバイルショップでお見積もり＆エントリーで1,000万ポイント山分け！」キャンペーン
楽天モバイルショップで見積もりの上でエントリーした人を対象に楽天ポイントで1,000万ポイントを山分けするキャンペーンを実施します。また2026年1月15日（木）より各店舗において1000万回線突破を記念した限定デザインのお買いものパンダステッカーを配布します。
本日、楽天モバイルの契約数が1,000万回線を突破しました。— 三木谷浩史 Hiroshi (Mickey) Mikitani (@hmikitani) December 25, 2025
多くのお客様のご愛顧、そして楽天モバイルに携わってくださった様々な会社様のご支援により、この大きなマイルストーンを達成することができました。心より感謝申し上げます。…
おはようございます。— 三木谷浩史 Hiroshi (Mickey) Mikitani (@hmikitani) December 26, 2025
昨日12/25に実施した楽天モバイル1000万回線突破プレスカンファレンスの様子を、ダイジェスト映像にまとめました。改めまして、応援してくださっているお客様、そして楽天モバイルに携わってくださっている様々な企業様に、心より感謝申し上げます。 pic.twitter.com/JCeBacEP2K
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・楽天モバイル 関連記事一覧 - S-MAX
・楽天モバイル、契約数が1,000万回線を突破 | プレスリリース | 楽天モバイル株式会社
・皆さまに支えられて契約者数1,000万回線突破! | なぜ今楽天モバイルなのか | 楽天モバイル
・楽天モバイル