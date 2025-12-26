気象庁によりますと、西日本では２６日は、東日本と北日本では２７日にかけて、暴風雪や暴風、高波、大雪となるおそれがあり、交通障害に警戒するよう呼びかけています。

【写真を見る】北陸で最大80cmの降雪予想。西～北日本は猛ふぶき・大しけ、交通障害のおそれも【雪雨シミュレーション】

低気圧が、千島近海を発達しながら北へ進んでおり、日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。また、別の低気圧が北陸地方を東北東へ進んでおり、低気圧の周辺を中心に非常に強い風が吹いています。

このため、西日本から北日本の日本海側では、大荒れや大しけとなっている所があります。さらに、上空には強い寒気が流れ込んでいるため、大気の状態が非常に不安定となっています。強い冬型の気圧配置は西から次第に緩みますが、北日本では２７日にかけて、非常に強い風の吹く所がある見込みです。

［風の予想］

強い冬型の気圧配置や低気圧の影響で、西日本と東日本では２６日は、北日本では２７日にかけて、日本海側を中心に雪を伴った非常に強い風が吹き、ふぶきや猛ふぶきとなる所がある見込みです。



２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北海道地方 ２０メートル （３０メートル）

東北地方 ２０メートル （３０メートル）

北陸地方 ２５メートル （３５メートル）

中国地方 ２３メートル （３５メートル）



２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北海道地方 ２０メートル （３０メートル）

［波の予想］

西日本と北日本では２６日は、東日本では２７日にかけて、日本海側では大しけとなる所がある見込みです。



２６日に予想される波の高さ

東北地方 ６メートル

北陸地方 ６メートル うねりを伴う

近畿地方 ６メートル うねりを伴う

中国地方 ６メートル うねりを伴う



２７日に予想される波の高さ

北陸地方 ６メートル うねりを伴う

［雪の予想］（多い所）

強い冬型の気圧配置の影響により、西日本と東日本では２６日は、北日本では２７日にかけて、日本海側を中心に大雪となる所がある見込みです。

２７日午前６時までに予想される２４時間降雪量

北海道地方 ５０センチ

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ６０センチ

北陸地方 ８０センチ

近畿地方 ４０センチ

中国地方 ４０センチ

九州北部地方 １５センチ



２８日午前６時までに予想される２４時間降雪量

東北地方 ４０センチ

西日本では２６日は、東日本と北日本では２７日にかけて、暴風雪や暴風、高波、大雪による交通障害に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。