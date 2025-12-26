2年前、インターネット上に突如アップされた漫画『脳外科医 竹田くん』には、架空の病院・赤池市民病院に着任した脳外科医の竹田くんが、立て続けに医療事故を起こしてゆくさまや、それを止めることができないばかりか、隠蔽しようとした病院の腐敗した体質が描かれている。

【イメージ写真】赤穂市民病院が公式に「医療過誤」だと認めている手術は一件のみ

2025年2月、作者が声明文を発表。作者は『脳外科医 竹田くん』のモデルとなった病院である兵庫県の赤穂市民病院で起きた医療過誤の被害者の親族であることを公にした。

〈この漫画自体はフィクション（架空世界で展開される物語）ではあるものの、医療事故、及び医療事故にまつわるエピソードは、赤穂市民病院の医療事故事件と病院内のトラブルをモチーフにしています〉（『脳外科医 竹田くん』作者声明文より）

漫画は2023年7月以降、続きが発表されていない状態であるが、リアルでの赤穂市民病院の医療事故については、状況が刻々と変化し続けている。複数の裁判が続いている現在地を整理する。【前後編の後編。前編から読む】

SNSアカウントで自身の主張を発信

松井医師は、前編で記述した元上司を相手取り民事裁判を提起したのと同じ2023年、『脳外科医 竹田くん』作者の素性を探るべく、同漫画作者の発信者情報開示命令を申し立てていた。翌2024年6月、東京地裁はプロバイダに開示を命じ、これを受けプロバイダは同年7月、作者の個人情報を松井医師に開示していた。

作者である医療事故被害者親族の情報が松井医師に渡ったわけだが、松井医師はその後、作者に対する損害賠償請求訴訟などのアクションを起こしていなかった。そのため作者が先手を打つ格好で松井医師を相手取り「債務不存在確認訴訟」を大阪地裁に提起したのが今年3月の話である。これは作者の発信している漫画が名誉毀損にあたらないことを確認するための訴訟であり、現在進行中だが、松井医師は弁護士をつけずに本人訴訟で臨んでいるという。

元上司との民事裁判の控訴審や『脳外科医 竹田くん』作者との民事裁判を抱えているだけでなく、刑事事件も進行している。2024年12月27日、神戸地検姫路支部は松井医師を業務上過失傷害罪で在宅起訴した。これは『脳外科医 竹田くん』作者親族の被害者に関する2020年1月22日の医療事故について、誤って神経を一部切断し、被害者に重い後遺障害を負わせたというものだ。

この刑事事件は裁判員裁判対象ではないものの、公判前整理手続に付されている。現時点では、公判が開かれる見込みは立っていない。複数の裁判を抱える松井医師は、SNSアカウントも立ち上げ、自身の主張を発信している。

〈事実と異なる漫画やSNS上の虚偽情報が、特定医師個人に結び付けられて広まることには断固として立ち向かいます。 検証すらされていない医療事故。「一人の医師の技術不足」「リピート医師の存在」で終わらせようとする世の中に強く異議を唱えます。在職期間中には、SNSに書けない多くの場面に遭遇しました。

直属の上司・現場にいた医療者・検証を怠った病院・患者救済制度の不備・地方の医療崩壊と過酷な外科医の労働環境・話題性だけで適当な記事を書く週刊誌・SNSでの過剰な社会的制裁など、問題点は広範に存在しています。このままで本当にいいのでしょうか〉（2025年9月13日 「脳外科医 竹田くんのモデル」Xアカウントのポストより一部抜粋）

漫画『脳外科医 竹田くん』により社会が注目するに至った、赤穂市民病院での一連の医療事故。日本脳神経外科学会は2022年8月、赤穂市民病院に対して「医療安全管理体制に安全教育上の重大な懸念事項がある」として専門医訓練施設の認定を停止していた。期限は設けていなかったのだが、今年4月1日に、この認定停止が解除された。

そんな赤穂市民病院が公式に「医療過誤」だと認めているものは『脳外科医 竹田くん』作者の親族が患者となった2020年1月22日の手術、一件のみ。複数の死亡事故を含む他の件は全て「医療過誤」だと認めていない。

（了。前編から読む）

取材・文／高橋ユキ（フリーライター）