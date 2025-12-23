卓球元日本代表の福原愛が、一般男性と再婚し、妊娠していることが12月22日、『女性セブンプラス』のインタビューで報じられた。

「福原さんといえば、元夫の台湾人卓球選手・江宏傑氏との離婚騒動で何度も世間を賑わせてきました。

2021年、福原さんが台湾から帰国すると、同年3月には今回再婚した一般男性との“不倫疑惑”、江氏のパワハラ疑惑が報じられるカオスな状況に。7月には、江氏との離婚が成立。結局、子どもは共同親権という形になり、江氏とともに台湾で暮らすことになりました。

しかし、2022年7月、長男を連れて帰国したあたりから、再び福原さんの周囲が騒がしくなりました。江氏は長男と会えない状況が続いたことで、2023年に福原さんを告訴し、最終的には2024年3月に和解。長男を引き渡しています」（芸能記者）

江氏との離婚から4年。今回、『女性セブンプラス』のインタビューに応えた福原は、いっときは不倫疑惑が報じられた一般男性との再婚を報告した。男性とは、江氏との離婚後に交際が始まり、2025年初夏に入籍、その後妊娠がわかったと伝えられている。

近年の福原は、離婚・連れ去り騒動により、日本国内での評判がガタ落ち。以降は、もともとファン人口の多かった中国をメインに活動してきた。中国のSNS「微博（ウェイボー）」には500万人以上のフォロワーを抱え、2023年10月には中国版Instagram「小紅書」を開始。「私の半分は中国人ですよ！」といった発言が話題を呼んだ。

2024年9月にはTikTokを開設。卓球をしながら技の解説をしたり、自身が愛用するプチプラコスメを紹介したりと、内容は多岐にわたっており、現在9.3万人のフォロワーがついている。

「ただ、福原さんのTikTokでは、今年4月から、パタリと更新がストップするという“異変”も起きていました。再婚・妊娠が発覚した時期も鑑みると、妊娠したことをファンに悟られないよう、当分顔出しは控えようと考えていたのでは。当面は、出産や育児で忙しくなりそうですから、SNS活動はストップせざるを得ないかもしれませんね」（芸能記者）

突如発表された福原の“リスタート”だが、今度は慎重な船出を期待したい。