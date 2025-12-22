Travis Japan・松田元太の妹「お小遣いもちょくちょくくれる」と“兄っぷり”語る

Travis Japan・松田元太の妹で、アイドルグループ・UN1CONのKOKOROが12月21日に放送されたバラエティ番組「ななにー 地下ABEMA」（ABEMA）に出演。「お小遣いもちょくちょくくれる」と、松田元太の“兄っぷり”を語った。



番組は今回、「スターのきょうだい大集合！衝撃エピソード大連発SP！」を放送。松田元太を兄に持つKOKOROは、「お兄ちゃんが、UN1CONのメンバー全員に『これから頑張れ』という応援の気持ちを込めてサングラスをくれた」「お小遣いもちょくちょくくれる」と暴露。



また、「兄が小学5年生から芸能界にいるので友だちが家に来たがる」「勝手にルームツアーをされる」と有名人のきょうだいならではの悩みを告白した。