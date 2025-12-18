Hair Theory Lab®のセラムインオイルで輝くツヤ髪へ！新発売

2024年9月に誕生した「Hair Theory Lab®」から、毛髪科学に基づいた研究開発が光る集中補修ヘアオイル「セラムイン オイル」が登場。キューティクルの5層構造に着目したこのアイテムは、内側から輝くツヤ髪を叶えるだけでなく、驚くほどなめらかな指通りも実現！2025年12月11日より、発売記念特別価格でお得に手に入れるチャンスが到来しています。年内最後の大きなチャンスを逃さないで♡

内側から輝く髪を実現！Hair Theory Lab®のセラムインオイル

「Hair Theory Lab®」のセラムインオイルは、キューティクルの5層構造に注目した画期的なヘアケアアイテム。

内側から髪を補修し、光を均一に反射させることで、ツヤ髪を実現します。また、軽やかなテクスチャーで指通りが驚くほど滑らかに。

ドライヤーの熱を利用してキューティクルを保護するヒートプロテクト処方も採用され、髪の健康も守ります。髪に負担をかけず、日常使いにも最適なアイテムです♡

通常購入：5,940円（税込）/定期購入：4,840円（税込）サイズは95mLです。

発売日は2025年12月11日（木）です。

SINN PURETÉのコラボが話題♡#FR2と生む静と艶の香り

ジェンダーを問わず楽しめる香り！フルーティーフローラル

Hair Theory Lab®のセラムインオイルは、香りにもこだわりがあります。日本人調香師によるフルーティーフローラルの香りは、男性・女性問わず楽しめる優雅で心地よい香りが特徴。

髪に使用するたびに、上品な香りが広がり、髪にうるおいを与えつつも、香りでリラックスしたひとときをもたらしてくれます。

自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりなアイテムです♡

お得な発売記念価格でゲット！数量限定

2025年12月11日（木）から、Hair Theory Lab®のセラムインオイルが特別価格で登場！発売記念として、定期初回が4,400円（税込）で手に入れることができます。

キューティクル補修、ツヤ髪、指通りのなめらかさ、そして上質な香りがすべて揃ったこのオイル。年内最後のチャンスをお見逃しなく。数量限定ですので、お早めにゲットしてくださいね♪

輝く髪を手に入れよう！Hair Theory Lab®で新しい年を迎えて♡

「Hair Theory Lab®」のセラムインオイルで、年内最後の特別なチャンスを活用して、内側から輝くツヤ髪を手に入れましょう♡

キューティクルの補修とヒートプロテクトで、髪の健康を守りながら、驚くほどの指通りの良さを実感できます。

特別価格で手に入るこの機会をお見逃しなく！新しい年を輝く髪と共に迎えるために、ぜひお試しください。