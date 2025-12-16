2025年Hulu年間視聴ランキング！『NCIS』は何位に？

オンライン動画配信サービスHuluの2025年の年間視聴数における総合ランキングおよびジャンル別ランキングが発表された。（集計期間2025年1月1日〜11月30日）

2025年Hulu年間ランキング〈海外ドラマ〉

海外ドラマ部門では、米海軍に関する様々な難事件に立ち向かう「NCIS（海軍犯罪捜査局）」の活躍を描いた全米視聴率ナンバーワンの世界的大ヒット犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』が第1位に。

続く2位には数々のドラマ史を塗り替えた衝撃のサバイバルドラマ『ウォーキング・デッド』、大都会ニューヨークを舞台に、多岐に渡る捜査活動を多角的かつリアルに描き、従来の犯罪捜査ドラマとは一線を画す重量感と真実味を備えたヒューマンドラマ『FBI：特別捜査班』が3位にランクインした。

「#Huluまとめ2025」期間限定で開設

2025年1月1日〜11月30日までの、あなたの視聴データをもとに、「総視聴時間」や「最も視聴した作品」、「お気に入りのジャンル」、「あなたの視聴スタイル」などをまとめた特別企画を特設サイトにて公開！ 今年観た作品を振り返りながら、2026年に観たい作品を見つけてみよう。

Huluサイト・モバイルアプリのバナーから特設サイトをチェック！

期間：12月17日（水）〜

URL：https://www.hulu.jp/matome/2025/

