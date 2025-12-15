この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「面白ければ何でもいい」は許されない 元テレビ局員が断罪する警察24時“ヤラセ騒動”の根源とオワコン化の真相

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「ヤラセ騒動で放送激減の警察24時。マンネリ化した理由と世間からオワコンと言われる理由がこれ」と題した動画を公開。かつての人気コンテンツ「警察密着24時」がなぜテレビから姿を消しつつあるのか、その背景にある深刻な問題を解説した。



下矢氏は、2020年前後には年間20本近く放送されていた「警察密着24時」シリーズが、2025年現在ではわずか3本にまで激減しているというデータを提示。この急激な減少の直接的な引き金として、2023年に起きたある“ヤラセ騒動”を挙げる。番組が「1年密着」と謳いながら実際にはごく短期間の取材であったことや、逮捕された4人のうち3人が不起訴になった事実に触れずに放送したことが問題視され、放送倫理・番組向上機構（BPO）の審議対象になったという。この一件により、テレビ各局は「微妙な視聴率なのにリスクがでかい」と判断し、制作に及び腰になったと下矢氏は指摘する。



しかし、問題の根源はさらに深いところにあると下矢氏は分析する。それは、この種の番組が「報道」ではなく「バラエティ」として制作されているという構造的な問題である。報道番組のスタッフが受けるような人権や法律に関する厳しいトレーニングを、バラエティ番組の制作者が必ずしも受けているわけではない。そのため、「面白ければ何でもいい」というエンタメの論理が優先され、過度な演出や事実の歪曲が起きやすい土壌があったと断じた。



下矢氏は、こうした番組が「報道とバラエティの境界線上にある危うさ」を孕んでいると警鐘を鳴らす。取材の困難さや視聴者のマンネリ化に加え、制作体制そのものが抱える構造的な欠陥が、人気番組を「オワコン」へと追いやったのではないかと結論づけた。



