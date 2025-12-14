◇卓球WTTファイナルズ香港2025(10〜14日、香港)

年間王者を決めるWTTファイナルズ。男子シングルス準々決勝が13日に行われ、世界ランキング5位の張本智和選手が過去勝利のない同6位のフェリックス・ルブラン選手(フランス)との死闘を制しました。

国際大会のシングルスで過去0勝4敗。昨年のパリオリンピック団体戦の3位決定戦でも敗れた天敵相手に、フルゲームまでもつれる死闘の末に初勝利をあげました。

試合後にインタビューに応じた張本選手は、「信じられない気持ちというか、1ゲームとるのも今まで難しくて、それが途中3-1リード、そしてフルゲームまで行けたことがまず成長ですし、そこで勝ち切れたこと、最終ゲームを苦しい中、勝ち切れたことはすごく成長できたかなと思います」と試合を振り返りました。

また、張本選手はこれまで同大会で3度決勝進出経験がありますが、いずれも2位。初優勝のために何が必要か問われると「最後は自分を信じる気持ち。そして監督、スタッフ、仲間を信じる気持ち。それさえできればいいプレーができると思っているので、最後もちろん迷うことはたくさんあると思いますけど、信じる気持ちを大切にしたいと思います」と力強く語りました。

準決勝と決勝は大会最終日の14日に開催。決勝をかけ世界2位の中国・林詩棟選手と戦います。

▽張本智和選手 今大会の勝ち上がり

◆1回戦 ○ 4-2 ゴジ(フランス)

5-11/11-5/11-9/5-11/11-8/11-7

◆準々決勝 ○ 4-3 F.ルブラン(フランス)

12-14、11-8、12-10、11-3、8-11、7-11、11-9

◆準決勝 vs 林詩棟(中国)