SEVENTEEN・スングァンがスキンケアのこだわりを語る アンバサダーを務めるスキンケアブランドのイベントに登場
SEVENTEENのスングァンさんが10日に都内で開催された「FoRest by Greenfinger 日本上陸1周年記念イベント with SEVENTEEN SEUNGKWAN」に登場。会場には550人のファンが集まり、大きな拍手と歓声でスングァンさんとのひとときを過ごしました。
■肌に優しいものが好き、というスングァンのお気に入りアイテムは？
ワールドツアー日本公演「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN」を開催しているSEVENTEEN。この日は一人でファンの前に立つということで「緊張している」と言いながらも「今日はリラックスして僕をたくさん見てください」と笑顔を見せました。
イベントでは来場したファンからの質問に答えるコーナーも。ツアーなどで海外に行く機会も多いスングァンさん。スキンケアについて尋ねられると「FoRest by Greenfingerの製品はすべて持って行きます。飛行機に乗る時は、小分けにして持ち込み機内でも使います。機内は本当に乾燥するので（普段の）2倍塗ります」と話しました。
特にオススメなアイテムを聞かれると「スキンケアの最初にパッドでケアするのが好き」と「フォレストピトン水分 CICA セラムパッド」と「ギュルタミンビタトーニング ゲルセラムパッド」を紹介してくれました。
肌の気になる部分へフラット面で集中ケア、さらにエンボス面で拭き取ることで肌のキメを整えてくれる人気の美容液パッド。気分に合わせて2種を使い分けているそうです。
「ご飯を食べるみたいに、肌にもご飯（栄養）を。疲れていても肌をしっとりさせてから寝ます」と、どれだけ疲れていてもしっかりスキンケアをしてから寝るというスングァンさん。「フォレストピトン水分 CICA クリーム」も欠かせません。
水分の多いしっとりとしたテクスチャー。肌にうるおいを与えてくれるのにべたつかず、心地良く使用できます。
■全国でポップアップストアを開催
FoRest by Greenfingerは日本上陸1周年記念に合わせて、全国4店舗（愛知・大阪・東京・福岡）のHMVにてポップアップストアを開催。「時間があれば僕もお邪魔したい」と話すスングァンさんは、スクリーンの前で手影絵を披露するなどお茶目な姿を見せてくれました。
FoRest by Greenﬁngerとは
韓国の衛⽣⽤品、乳児⽤品などのグローバル⽣活⽤品メーカーである「ユーハン・キンバリー」が⼿掛けるクリーンビューティースキンケアブランドです。ユーハン・キンバリーが1984年より韓国国内外で続けている植林活動「私たちの山河を青く青くキャンペーン」からインスピレーションを得て、森で見つけた植物の持つ力に着目をし、2023年にFoRest by Greenfingerが誕生。韓国の国民的ベビー＆キッズ向けスキンケアブランド「グリーンフィンガー」の大人向けラインです。