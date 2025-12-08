Ctrl+Sで保存「ヨシ！」　「仕事猫」がデスクトップマスコットに登場

PCでの作業中、こまめな保存（Ctrl+S）は鉄則ですが、ついつい忘れて冷や汗をかいた経験はありませんか？そんなうっかりミスを、「仕事猫」が防いでくれるかもしれません。

株式会社インフィニットループは、デスクトップマスコットプラットフォーム「Desktop Mate」の追加コンテンツ（DLC）として、「仕事猫」を12月15日よりSteamにて発売すると発表しました。



■ 画面の端で「ヨシ！」

「Desktop Mate」は、PCのデスクトップ上に3Dキャラクターを表示させ、ウィンドウの上を歩かせたり、マウスカーソルと遊ばせたりできるソフト。今回追加される「仕事猫」は、イラストレーターくまみね氏による人気キャラクターで、工事用ヘルメットを被って指差呼称をする姿がおなじみです。

本DLC最大の特徴は、「Ctrl + S 連動ヨシ機能」です。キーボードで「Ctrl+S（保存）」を押すと、画面上の仕事猫が「ヨシ！」と指差呼称してくれるという、シンプルながらも強力なこの機能。「ヨシ！」と言われたいがために、なんども保存を繰り返してしまいそうです。

さらに、ゆびさし確認に使える「クリックで確認ヨシ機能」も搭載。メール送信前などのセルフチェックにも使えそうです。

■ 新人猫と熟練猫、2つのボイスを収録

ボイスは「かわいい新人猫ボイス（CV：平塚紗依）」と「いぶし銀熟練猫ボイス（CV：後日発表）」の2種類を収録。気分に合わせて切り替えが可能となっています。

ウィンドウの上でくつろいだり、画面内を自由に動き回る仕事猫。殺伐としがちなデスクワークの癒やしとして、あるいは安全確認のパートナーとして、ゆるい相棒となってくれそうです。

「Desktop Mate 仕事猫 DLC」は、Steamにて12月15日発売。価格は2200円（税込）です。

