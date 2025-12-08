ミュウミュウ × オークリー、革新的スノーギアを発売──限定ゴーグル＆ヘルメットがラインアップ
ミュウミュウは今冬、ハイパフォーマンスアイウェアのリーディングブランド・オークリー（Oakley）とのコラボレーションによるスペシャルエディションのスノーゴーグルとヘルメットを発売しています。ファッションと機能性の領域を横断しながら、“雪上での視界と安全”に向けた新しいスタンダードを提案するコレクションです。
本コレクションのゴーグルは、広い視界を実現するフレームレスのシリンドリカルデザインを採用。吸湿性のあるポーラーフリースの裏地により、暖かくドライな状態を一日中キープします。軽やかな装着感とクリアな視界を追求した設計は、アクティビティの質をさりげなく底上げしてくれます。
Courtesy of Miu Miu
Courtesy of Miu Miu
スノーヘルメットは、オークリーが持つ革新的な安全技術と、ミュウミュウが体現する洗練された美意識が融合した一品。取り外し可能なライニング、マスクの曇りを防ぐフロントベンチレーション、空気の流れを調整するアッパーベンチレーションなど、人間工学に基づく快適性と機能の両立が徹底されています。スポーティでシャープなフォルムに、ミュウミュウロゴを配したミニマルなデザインが際立ちます。
Courtesy of Miu Miu
Courtesy of Miu Miu
カラーパレットは、ベーシックなダークグレーとホワイトを基調とした構成で、それぞれにミュウミュウのロゴがあしらわれています。また、このコラボレーションのために特別にデザインされた、ミュウミュウのエクスクルーシブパッケージで展開され、ギフトとしても高い存在感を放ちます。
『Miu Miu by Oakley』は、日本国内のミュウミュウ6店舗および公式オンラインストアにて数量限定で発売中。ファッション、スポーツ、テクノロジーが交差するこのコレクションは、ウィンタースポーツの装いに新たな視点をもたらしてくれます。
価格：ゴーグル \95,590／ヘルメット \104,060（いずれも税込・予定価格）
発売店舗：
ミュウミュウ 青山店、銀座店、伊勢丹3階店、梅田阪急5F店、神戸店、渋谷パルコ店
公式オンラインストア
#MiuMiu
Courtesy of Miu Miu
Courtesy of Miu Miu
Courtesy of Miu Miu
