¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¢ªÌëÆ¨¤²²°¡©²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ê¤Î¤«!?
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÌ¡²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿µÜÌî¥·¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬2022Ç¯8·î¡¢X(µìTwitter)¤ËÅê²¼¤·¤¿°ìºî¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØÌëÆ¨¤²²°Æüµ¡Ù¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÎ¢²Ô¶È¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÌëÆ¨¤²²°¡×¤Î¸½¾ì¤ËÆ±¹Ô¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÉÁ¤¤¤¿¾×·âºî¤À¡£
¢£¡Ö¤Û¤Ü¼ÂÏÃ¡×¤À¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤ï¤ë¸½¾ì¤Î¶ÛÄ¥´¶
ËÜºî¤Ï¼Âºß¤¹¤ë¶È¼Ô¤Î³èÆ°¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µÜÌî¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤ò¤¢¤¨¤Æ¡Ö´°Á´¤Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤Û¤Ü¼ÂÏÃ¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Ì¡²è¤È¤·¤ÆÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·×»»¤µ¤ì¤¿±é½Ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¢£¼Ú¶â¶ì¤«¤éDVÈï³²¤Ø¡£ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¡ÖÆ¨¤²¤ëÍýÍ³¡×
µÜÌî¤µ¤ó¤¬¤³¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¸¶ÅÀ¤Ï¡¢Ìó30Ç¯Á°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÌëÆ¨¤²²°ËÜÊÞ¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢Â¿½ÅºÄÌ³¤Ç¼ó¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿ÌëÆ¨¤²²°¡£¤·¤«¤·¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤Î¼Â¾ð¤¬Âç¤¤¯ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß¡¢°ÍÍê¤ÎÂ¿¤¯¤òÀê¤á¤ë¤Î¤Ï¼Ú¶âÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£DV¤ä»ùÆ¸µÔÂÔ¡¢¿¼¹ï¤Ê¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÉÑÈË¤Ë¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ëÌëÆ¨¤²²°¤Ï¡¢¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ò·èºö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Ì¿¤Î´í¸±¤Ë»¯¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤òÊªÍýÅª¤Ë³ÖÎ¥¤·¡¢¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥·¥§¥ë¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¢£¡ÖÎ¢²Ô¶È¡á¶¯ÌÌ¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÍ¥¤·¤µ
¡ÖÎ¢²Ô¶È¡×¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢¶¯ÌÌ¤Ç¹Ó¤Ã¤Ý¤¤ÃË¤¿¤Á¤¬°ÅÌö¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤í¤¦¡£µÜÌî¤µ¤ó¼«¿È¤âÅö½é¤Ï¡Ö´Ø¤ï¤Ã¤¿¤é´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÁêÅö·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Î°õ¾Ý¤Ï¿¿µÕ¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï°ìÍÍ¤Ëµ¤¤µ¤¯¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¤â°ÍÍê¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤Ë´ó¤êÅº¤¦Í¥¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤â¤·ËÜÅö¤Ë°Ò°µÅª¤Ê¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿°ÍÍê¼Ô¤¬¿´¤ò³«¤¤¤ÆÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×¤ÈµÜÌî¤µ¤ó¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
À¤´Ö¤ÎÊú¤¯¡Ö´í¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤È¤¤¤¦ÊÐ¸«¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¿Í¤òµß¤ª¤¦¤È¤¹¤ë²¹¤«¤¤¥×¥í°Õ¼±¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØÌëÆ¨¤²²°Æüµ¡Ù¤Îº¬Äì¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤Î¿¿Ùõ¤Ê²¹ÅÙ´¶¤Ê¤Î¤À¡£¤Þ¤ÀºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤ª¤ê¡¢Á´°÷¤¬Â·¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÉÁ¤±¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£
¢£ºÃÀÞ¤ò·Ð¤ÆÄÏ¤ó¤ÀX(µìTwitter)¤Ç¤ÎÀ®¸ù
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¾¦¶È»ï¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿µÜÌî¤µ¤ó¡£¤·¤«¤··ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢¶ìÇº¤ÎËö¤ËX¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø³èÏ©¤ò¸«½Ð¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤â¾¯¤Ê¤¯È¿±þ¤âÇö¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬µ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤éÇ®¤¤»Ù»ý¤È´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢´¶ÁÛ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¸½¾õ¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡×¤È¸ì¤ëµÜÌî¤µ¤ó¡£º£¸å¤âÉÁ¤±¤ë¸Â¤ê¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È°ÕÍß¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£X¾å¤Ç¤ÏËÜÊÔ°Ê³°¤Î¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¸½¾ì¤òÄÌ¤·¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¿Í´Ö¤Î¼å¤µ¤ä¶¯¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÊ£»¨¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
