シミ・そばかすに効く♡ はじめてでも挑戦しやすい【レーザー治療＆IPL】をご紹介！
美容医療がはじめての方におすすめの、副作用が少なく美肌効果を実感できるトライしやすい施術をピックアップ！そこで今回は、シミ・そばかすに効果のある施術をご紹介します。これを読めば、お肌の状態にあった美肌治療の参考になるかも♡
“はじめてならコレ！”お悩み別おすすめ施術
副作用が少なく美肌効果を実感できる、トライしやすい施術を、Ray編集部がピックアップ！
どんな施術が適しているかは医師と相談するのがベストだけど、美肌治療の際の検討材料にしてみて。
シミ・そばかす
レーザー治療＆IPL
シミやそばかすは、医師とのカウンセリングでそれぞれの状態にあった機械を選ぶ必要があります。目立つシミが1個あるようなら、レーザーのスポット照射で部分的にアプローチ。
そばかすのように細かく広範囲にある場合は、顔全体に照射していくIPL（光治療）で効率よく治療するのがいいでしょう。
IPLは、メラニンに反応しシミを薄くするだけでなく、コラーゲン産生を促すため、肌のハリアップにもつながります。
Check! IPL（ライムライト）
ライムライト @アヴェニュー表参道クリニック
日本人向けのコンセプトで開発されたIPL治療機器・ライムライト。従来の光治療器では取りきれなかった薄いシミにも効果的。
Before
After
INFORMATION
アヴェニュー表参道クリニック
住：東京都港区南青山3-18-16 ル・ボワビル 4F
☎︎：0120-365-558
https://www.a6-clinic.com
料：ライムライト 全顔1回 49,500円
取材・文／政年美代子
Ray編集部 エディター 佐々木麗