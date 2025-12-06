シミ・そばかすに効く♡ はじめてでも挑戦しやすい【レーザー治療＆IPL】をご紹介！

美容医療がはじめての方におすすめの、副作用が少なく美肌効果を実感できるトライしやすい施術をピックアップ！そこで今回は、シミ・そばかすに効果のある施術をご紹介します。これを読めば、お肌の状態にあった美肌治療の参考になるかも♡

どんな施術が適しているかは医師と相談するのがベストだけど、美肌治療の際の検討材料にしてみて。

副作用が少なく美肌効果を実感できる、トライしやすい施術を、Ray編集部がピックアップ！

シミ・そばかす

レーザー治療＆IPL

シミやそばかすは、医師とのカウンセリングでそれぞれの状態にあった機械を選ぶ必要があります。目立つシミが1個あるようなら、レーザーのスポット照射で部分的にアプローチ。

そばかすのように細かく広範囲にある場合は、顔全体に照射していくIPL（光治療）で効率よく治療するのがいいでしょう。

IPLは、メラニンに反応しシミを薄くするだけでなく、コラーゲン産生を促すため、肌のハリアップにもつながります。