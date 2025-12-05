大阪王将の「福袋2026」はボリュームたっぷり。松竹梅の3コースで欲しい量が選びやすくてうれしい...！

餃子専門店の大阪王将は、2025年12月1日から、大阪王将公式通販サイトをはじめとするオンラインストアで「大阪王将 お年玉福袋 2026」を販売しています。

抽選で全額無料になるチャンスも

餃子やチャーハンだけでなく、バラエティ豊かなラインアップを揃えた松竹梅の3コースがあります。さらに購入者の中から50人に1人の確率で、購入代金（最大1万円）が全額現金でキャッシュバックされるキャンペーンも実施しています。

【松】大阪王将 お年玉福袋 2026（1万円コース）

【内容】

・元祖肉餃子50個入850g×1袋 （餃子のタレ×6袋）

・ぷるもち水餃子超特盛72個入1224g×1袋

・肉焼売特盛30個入1050g×1袋

・海老のチリソース200g×1袋

・酢豚キット200g×1袋

・直火炒めチャーハン230g×2袋

・パラッと炒めたねぎ塩チャーハン200g×1袋

・ガーリック炒めチャーハン210g×2袋

・カレーチャーハン230g×2袋

・豚カルビチャーハン210g×2袋

・エビ塩チャーハン210g×2袋

・炒め焼きそば190g×2袋(2食入)×2袋

・大阪王将公式通販たまごスープ6.7g×5袋

価格は、13種類23袋を詰め合わせて1万7390円相当のところ、送料込で1万円。

現金キャッシュバックの金額は最大1万円までです。

【竹】大阪王将 お年玉福袋 2026（7000円コース）

【内容】

・元祖肉餃子50個入850g×1袋 （餃子のタレ×6袋）

・にら饅頭20個入400g×1袋

・若鶏のから揚げ400g×1袋

・レバニラ炒めセット180g×1袋

・パラっと炒めたチャーハン200g×2袋

・パラッと炒めたねぎ塩チャーハン200g×1袋

・カレーチャーハン230g×1袋

・豚カルビチャーハン210g×1袋

・炒め焼きそば190g×2袋(2食入)×1袋

・大阪王将公式通販たまごスープ6.7g×4袋

・大阪王将公式通販わかめスープ4.3g×3袋

価格は、11種類17袋を詰め合わせて1万350円相当のところ、送料込で7000円。

現金キャッシュバックの金額は最大7000円までです。

【梅】大阪王将 お年玉福袋 2026（5000円コース）

【内容】

・こだわり餃子12個276g×1袋

・鶏しそ餃子12個入×1袋

・海老と春雨の餃子12個入×1袋

・直火炒めチャーハン230g×1袋

・カレーチャーハン230g×1袋

・豚カルビチャーハン210g×1袋

・エビ塩チャーハン210g×1袋

・パラッと炒めたねぎ塩チャーハン200g×1袋

・大粒肉焼売240g×1袋

・中華丼の具170g×2袋(2食入)×1袋

・ぷるもち水餃子14〜16個入(272g)×1袋

価格は、11種類を詰め合わせて8160円相当のところ、送料込で5000円。

現金キャッシュバックの金額は最大5000円までです。

販売サイトは、大阪王将公式通販サイト本店の他、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、dショッピング店、au PAYマーケット店、Qoo10店、ANA Mall店、DMM店、JRE MALL店でも取り扱いしています。

なお、Amazon店でも販売していますが、抽選対象外です。

キャンペーンの実施期間は、12月1日10時から26年1月30日9時59分までで、対象商品が完売次第終了します。

当選の発表は、26年2月末日を予定。当選者に現金書留が届きます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部