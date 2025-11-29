レクサス スポーツコンセプト LFAの後継ではないとは言うものの・・・ Japan Mobility Show 2025
GR LFRと姉妹車なのか？ それとも独立したモデル？
レクサスブースのもうひとつの注目車は、レクサス スポーツコンセプトと呼ぶモデルだ。今年8月にアメリカで公開されたモデル。一部では、LFAの後継モデルではないかとの声も出ていたが、レクサスがLFA後継ではないと明言しているので、LFAとは別の全く新しい高級スポーツカーのコンセプトモデルと考えるのが正しいだろう。
ただ、トヨタGRがLFAの後継としてLFRと呼ばれる新型車を投入する。GRとレクサスでそれぞれ異なるスポーツモデルを開発するとは考えにくく、レクサス スポーツコンセプトは、GR LFRと姉妹車関係にあるのでは？ という推測もできる。
ロングノーズを強調したスポーツカーらしいデザイン
さて、レクサス スポーツコンセプトの外観デザインは、ロングノーズ・ショートデッキの見るからにスポーツカーらしいもの。レクサスは、車種ラインナップの電動化を公言しているが、電動車両としてのパッケージングを考えたら、これほどのロングノーズは必要ない。スポーツカーらしさを強調するデザインとしてのロングノーズだろう。
レクサスのアイコンであるL字型のデイタイムライトのほか、多数のLEDを配置した独特のヘッドライトや、これまた特徴的なデザインのカメラ式ドアミラーなどは、これまでのクルマとは違った印象を与えるものが採用されている。この一部は今後の市販モデルに採用されていくはずだ。
パワートレーンについて質問すると、まだコンセプトカーの段階で何を採用するを明言できる段階ではないとのこと。BEVもPHEVもHEVも可能性があるという雰囲気だった。さすがに、ICE(内燃機関)だけということはなさそうだが、駆動方式も含めて名言できないとのことだ。フロントに大きな開口部があることを考えると、純BEVではなく、V型8気筒の大排気量エンジン＋電気モーターという可能性が高いのかも知れない。
今後の進化に期待したいモデル
今回のJapan Mobility Show 2025の会場では、アメリカでは公開されなかったインテリア回りも公開されている。運転席と助手席を明確に区分けした2シーターのシート配置で、半円形というかU字型を組み合わせたような形状のステアリングが印象的だ。
公開された写真のインパネには、タコメーターなどICEを思わせるものがない。液晶インパネは切り換えが可能なので単純に判断できないが、いろいろと想像をめぐらせるのが楽しくなるクルマである。
＜レポート＞松下宏
