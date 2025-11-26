ÀèÈ¯º¸ÏÓÉÔÂ¤ÎµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤«¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º29ºÐ¡¢ºÇÂ®156¥¥íº¸ÏÓ¡ÖNPB¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëÍ½Äê¡×
¥ë¡¼¥«¥¹¤ÏÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤â»ý¤ÁÌ£¤È¤µ¤ì¤ë(C)Getty Images
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºº¸ÏÓ¤Î¥¤¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥ë¡¼¥«¥¹¤¬NPBµåÃÄ¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµåÃÄ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¾Ð´é¤ÎÂçÃ«É×ºÊ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¡¡Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ½êÂ°¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥í¥á¥íµ¼Ô¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¥¤¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥ë¡¼¥«¥¹¤Ï2026Ç¯¤ËNPB¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¾ðÊó¶Ú¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤âµåÃÄ¤Î¸ø¼°X¤Ç¥ë¡¼¥«¥¹¤ò¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤«¤±¤¿¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ë¡¼¥«¥¹¤Ï2019Ç¯¥É¥é¥Õ¥È14½äÌÜ¤Ç¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡£23Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢24Ç¯5·î¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ø°ÜÀÒ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¡£
¡¡º£µ¨¤Ï6ÅÐÈÄ¡ÊÆâÀèÈ¯¤¬5»î¹ç¡Ë¡¢3¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨6.66¡£ºÇÂ®156¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¼´¤Ë¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤âÁà¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Çµ®½Å¤Êº¸ÏÓ¤òµá¤á¤ëµåÃÄ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢NPB¹çÎ®¤È¤Ê¤ì¤Ð°ÜÀÒÀè¤âÃíÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º£¸å¤Îµî½¢¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]