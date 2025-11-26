【車153台燃える】パチンコ店の火災でサボりがバレて…土下座からの逆転劇：有吉の深掘り大調査
世の中の驚くような情報を、タイトル通り深掘りしてお届けする情報番組「有吉の深掘り大調査」。「テレ東プラス」では、11月13日に放送された番組の中から「【中古車買い取り店・外回り営業】仕事のサボりを自ら告白 なぜバレた？」の内容を振り返る。
番組では、驚くべききっかけでウソや秘密がバレた実際のエピソードを紹介。神奈川県厚木市の中古車買い取り店で勤務中の男性が、予想外すぎる出来事により仕事のサボりが露呈した話を取り上げた。
村井太郎（27＝仮名＝）さんは、お客のもとを訪ねて車の出張買い取りをする外回りの営業職。真面目に働く一方で、村井さんには仕事の合間にあることを楽しむ習慣があった。「次のアポまで2時間か……。今日も行っちゃいますか！」。
それはパチンコ。2023年8月当時、この日も村井さんはいつものように店に入る。この習慣は勤務して3年間、一度もバレたことがないという。「パチンコをしている時は、何も考えずに何も考えずにただ楽しく打っていた。ちょっとの気持ちで立ち寄ったが、まさかあんなことになるとは……」と村井さんは当時を振り返る。
数時間後、村井さんは自社に飛び込み、社長の前で土下座した。「大変申し訳ありませんでした！ 仕事サボってパチンコ打ってました」──。
村井さんが自ら告白したのはなぜか。それは「社長にバレるのも時間の問題だと思ったから」。パチンコ店を出た村井さんの目に飛び込んできたのは、立体駐車場から上がる黒煙。火災が発生していたのだ。
火は約4時間後に消し止められたが、153台の車が丸こげに。村井さんが乗ってきた営業車も火災に巻き込まれた。「終わったなと。もう（頭の中が）真っ白になって。ただ燃えていく様子を動画に撮っていた」。トイレを寄るためにパチンコ店に寄ったという言い訳も、すぐそばにコンビニがあるためできない。
もちろん社長にはしかられた。だが「会社の車は失ったが、起こってしまったことはしょうがない」と社長は、挽回のチャンスを村井さんに与えた。とはいえ、挽回できなければ車は弁償という条件付きだった。
そこで村井さんは思い切った行動に出た。SNSに「仕事サボってパチンコしてたら〇〇（パチンコ店名）の駐車場火事になって営業車燃えて詰んだ」と、当時撮影した動画とともに投稿。さらに「車の買取ならお任せください！」「どうか、皆様のお力でいいね＆RT（リツイート）で僕を救ってください」と加えた。
投稿は大きな反響を呼び、その後、店には「車燃えた人いますか」と車の買い取り依頼が殺到した。結果、厚木市の1店舗だけだったこの中古車買い取り会社は横浜市や伊勢原市、さらには北海道の札幌市まで支店をオープン。大躍進を遂げた。まさにけがの功名、村井さんはどん底からの大逆転を果たしたのだった。
