¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¡¢¡ÈÂçÊªMC¡É¤Ø³Ð¸ç¤Î¶ì¸À¡ÖÃ¯¤«¤¬¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÈÈï³²¼Ô¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÎËÜ²»¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ²»¤Ç»Â¤ê¹þ¤à¡¢ÀÖÍç¡¹²»À¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡ª¡Ù¡£
11·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡ÈMCÆÇ½Ð¤·¥Î¡¼¥È2025¡É¤ÈÂê¤·¡¢MC¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¤È¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¦µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿ÆÇ¤òÅÇ¤½Ð¤·¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÈÂçÊªMC¡É¤Ø¤ÎËÜ²»¡£¼«¿È¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤MC¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¿¤Á¤Î»öÌ³½ê¤¬¶¯¤¤¤À¤±¡×µ×ÊÝÅÄ¤¬ÂçÊªMC¤Ë¿Éíå¤Ê°ì¸À
µ×ÊÝÅÄ¤Ï¤½¤ÎMC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤°¤Ë¡Ø¤ªÁ°¤ª¤â¤í¤Ê¤¤¤Í¤ó¡Ù¤È¤«¡¢M-1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤¤¤¦³ç¤ê¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤¿¤éÎä¤á¤¿´é¤Ç¡Ø¤Þ¤À¸À¤¦¤È¤ó¤«¤¤¡Ù¤È¤«¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
À¤´Ö¤«¤é¤Ï¤¤¤¤¿Í¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡Ö¤½¤Î¿¿µÕ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÎ¢¤Ç¤â¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡×¤È¤â¡£
¼«¿È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾»öÌ³½ê¤Î¿Í¤«¤é¤â¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È°É¾¤òÊ¹¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤Î¿Í¤È»Å»ö¤·¤¿¤¯¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¹â°µÅª¤Ê¤³¤È¤òÎ¢¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëµ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö±é¼Ô¤¬ËÜÈÖ¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢MC¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤½Ð±é¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤½¤Î¤È¤¤â¡Ø¤Þ¤¿´èÄ¥¤ì¤è¡Ù¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢Àâ¶µ¤¿¤ì¤ó¤Ê¡×¤È´èÄ¥¤Ã¤¿·ë²Ì¼ºÇÔ¤·¤¿¸åÇÚ¤¬Î¢¤ÇÀâ¶µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«¤Æ¤¤¿¤È¤â¹ðÇò¡£
¡ÖÇä¤ì¤ì¤ÐÇä¤ì¤ë¤Û¤ÉÂç¾¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤éÃ¯¤«¤¬¥±¥¬¤·¤Æ¤Ç¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÈÈï³²¼Ô¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Öµ¤Ê¬°¤¯¤µ¤ì¤ÆËÍ¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊüÁ÷¤ò¸«¤ÆËÜ¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¤â³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£