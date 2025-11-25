¡Ö¥¯¥Ü¤¬ÄÉ¤¤È´¤«¤ì¤¿¡×¤Þ¤µ¤«¡ªµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¹µ¤¨¤Ë¹ß³Ê¤Î´íµ¡¡Ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿ÍFW¤Î³èÌö¤Ç¡Ö½ÅÍ×À¤ò¼º¤Ã¤¿¡×¡Ö¸òÂåÁª¼ê¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¹ß³Ê¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢£¹·î¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Çº¸Â¤ÎÂ¼ó¤òÉé½ý¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ä·ç¾ì¤¬Â³¤¡¢ËþÂ¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¡¢ÂæÆ¬¤·¤¿¿·ÀïÎÏ¤Î¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡£³¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Ä¾¶á¤Î¥ª¥µ¥¹¥Ê¤Ç¤â¡¢ÆüËÜÂåÉ½µ¢¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿Ä¾¸å¤Î60Ê¬¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESTADIO DEPORTIVO¡Ù¤Ï¡Ö¥¯¥Ü¤Ê¤·¤Ç¤âÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³´ÆÆÄ¤Ï¥²¥Ç¥¹¤Î³ÍÆÀ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ÜÉÔºß¤ÎÃæ¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥²¥Ç¥¹¤ÎÅÒ¤±¤Ï¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³´ÆÆÄ¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤¿¡£¥²¥Ç¥¹¤Ï¥ª¥µ¥¹¥ÊÀï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢ºÆ¤Ó¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¥¯¥Ü¤Ï¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³´ÆÆÄ¤ÎÀï½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×À¤ò¼º¤¤¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡¢ÂåÉ½Àï´ü´ÖÃæ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¤³¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³´ÆÆÄ¤Ï¤³¤³¿ô»î¹ç¡¢¥²¥Ç¥¹¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿ÍÁª¼ê¤Ï¥¯¥Ü¤òÄÉ¤¤È´¤¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³´ÆÆÄ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬É½¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãÀï°Ê¹ß¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë£²¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥Ü¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¸µ¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ÎÁª¼ê¤¬¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥Ü¤ÏºÇ½é¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¸òÂåÁª¼ê¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×
¡¡¤³¤ì¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤¬Âç¤¤¤¡££³·î¤Þ¤ÇÂåÉ½³èÆ°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ëµ×ÊÝ¤¬ºÆ¤Ó¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÊÖ¤êºé¤¯Æü¤Ï¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
