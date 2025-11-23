Íò¡¡¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¾ÜºÙ·èÄê¡ª¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¡ÄÁá¤¯¤â¡È¥Û¥Æ¥ëÁèÃ¥Àï¡É¤¬
¡¡11·î22Æü¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Íò¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£Íè½Õ¤Ë³èÆ°½ªÎ»¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÍò¤À¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤Î¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°X¤Ë¤Ï¡¢¡Ô¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤é¤¯¤ªÂÔ¤¿¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Íò¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¡¢2026Ç¯½Õ¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÆ±»þ¤Ë¡¢³«ºÅ¾ì½ê¤äÆüÄø¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢3·î13Æü¤«¤éÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡Ê»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡Ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬¡¢Âçºå¤ò²ó¤ë5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡£·×15¸ø±é¡¢Ìó70Ëü¿ÍÁ°¸å¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÎÈ¯É½¡£½Ö¤¯´Ö¤ËX¤Ç¤Ï¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢23Æü¸½ºß¤Ç¤Ï28Ëü¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂçÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢¥Ä¥¢¡¼ÆüÄø¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»ö¤Ç¡¢³«ºÅÃÏ¼þÊÕ¤Ç¤ÏÂ³¡¹¤ÈÆ°¤¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿¤ÈÁ°½Ð¤Î·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¼Â¤Ï³«ºÅÃÏ¼þÊÕ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¶â³Û¤¬¤«¤Ê¤ê¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÄ¾¶á¤Î»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤Î¼þÊÕ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢1Çñ10Ëü±ß¤òÄ¶¤¹¶â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤â¤¢¤ë¤Û¤É¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËÉô²°¤Î³ÎÊÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø»Ä¼¼¤ï¤º¤«¡Ù¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡Íò¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Ï300Ëü¿Í°Ê¾å¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î5Âç¥É¡¼¥à¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÁèÃ¥Àï¤ÏÉ¬»ê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤À¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡ØARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£X¾å¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤¿Íò¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë´¶Æ°¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£
¡ÔºÇ¸å¤Ï¡ÖWe are ARASHI¡Ù¤È»ä¤¿¤Á¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÍò¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºÇ¸å¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤µ¡Õ
¡Ô±Ñ¸ì¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢we¡¢our¡¢us¡¢¤±¤·¤ÆÃ±¿ô¤Ë¤Ê¤ë»ö¤Ê¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Õ
¡Ô¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Íò¡Õ
¡Ö³èÆ°µÙ»ßÁ°¤Î2020Ç¯Âç³¢Æü¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÌ¾Á°¤¬¡ØThis is Íò LIVE¡Ù¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡¥óÁ´°÷¤ÇÍò¤Î³èÆ°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ä¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿Íò¡£¤µ¤é¤Ë³èÆ°½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ÆÈà¤é¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¿´Íý¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬º£²ó¤Î¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤¬¤â¤¿¤é¤¹·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¨¤Þ¤¸¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¾¯¤·¤º¤ÄÃå¼Â¤Ë¡¢Íò¤ÎºÇ¸å¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£