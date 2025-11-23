ÂåÉ½µ¢¤ê¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¹¶¼é¤Ë¹×¸¥¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏºÇ²¼°Ì¥¦¥ë¥Ö¥¹¤«¤é2»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±
[11.22 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá ¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó 0-2 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹]
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï22Æü¤ËÂè12Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£MF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¡£ÀèÈ¯½Ð¾ì¤Î³ùÅÄ¤Ï¸åÈ¾36Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢3»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯ÌÀ¤±¤Î½éÀï¤Ç¡¢³ùÅÄ¤Ï2¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£Á°È¾20Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤Ç·è¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¥´¡¼¥ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥·¥å¡¼¥È¤â¡¢Áê¼êGK¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡³ùÅÄ¤Ï¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÇÍ×½ê¤Ë´é¤ò½Ð¤·¡¢¤Þ¤¿¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥Ñ¥¹¤òÊü¤Ã¤Æ¹¶·â¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¡£»î¹ç¤ÏÁ°È¾¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Î¤Þ¤ÞÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾18Ê¬¡¢¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤ë¡£¥Ñ¥ì¥¹¤Ïº¸CK¤ò³ùÅÄ¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£MF¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤¬º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ò½³¤ê¹þ¤ß¡¢Å¨¿ØÆâ¤Ë¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òDF¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¤¬»ÅÎ±¤á¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾24Ê¬¤Ë¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£Áê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¤ò³ùÅÄ¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤ÆÅ¨¿ØÉÕ¶á¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Å¾¤¬¤ë¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òMF¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¤¬·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡2-0¤ÈÅÀº¹¤¬³«¤¤¤¿¸åÈ¾36Ê¬¤Ë³ùÅÄ¤ÏÅÓÃæ¸òÂå¡£¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ2-0¤Ç¼é¤êÀÚ¤ê¡¢ºÇ²¼°Ì¤Î¥¦¥ë¥Ö¥¹Áê¼ê¤Ë2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
