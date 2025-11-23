»ÄÇ°¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¡Ö¤â¤È¤Ï¡¢Ãº¿å²½Êª¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡Ä¡©¡×¡£ËÜÅö¤Ë¡ÖÆüËÜ¼ò¤ÏÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡×¤ò¸¡¾Ú¤·¤ÆÈ½ÌÀ¤·¤¿¡¢°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤È¡¢¡É¤¦¤Þ¤¤¡ÉÉÕ¤¹ç¤¤Êý
2024Ç¯12·î¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×¤¬¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸Å¤¯¤«¤éÆüËÜÊ¸²½¤ÎÃæ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¼ò¤Ï¡¢º£¤äÀ¤³¦Ãæ¤Ç¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È±ü¿¼¤µ¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤äÉ÷Ì£¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆæ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡¦¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ìµ¿ô¤Î²Ê³ØÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°ìÁØ¿¼¤Þ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
2015Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¡¢¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¡ØÆüËÜ¼ò¤Î²Ê³Ø¡Ù¤¬¡¢10Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆüËÜ¼ò¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶ÊÑ²½¤ä¡¢µ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¿·ÃÎ¸«¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Ë§½æ¤Ê¿·ÈÇ¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¥·¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡ØºÇ¿· ÆüËÜ¼ò¤Î²Ê³Ø¡Ù¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸¶ÎÁ¤¬Ãº¿å²½Êª¤Ç¤¢¤ëÊÆ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤â¤¿¤ì¤ä¤¹¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÏÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡×¤ò¸¡¾Ú¤·¤Ä¤Ä¡¢·ò¹¯Åª¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡¢ÆüËÜ¼ò¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØºÇ¿· ÆüËÜ¼ò²Ê³Ø¡¡¿å¡¦ÊÆ¡¦¹í¤ÎÅÁÅý¤Îµ»¡Ù¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òºÆ¹½À®¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¼ò¤ÏÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«
¡ÖÆüËÜ¼ò¤ÏÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¼ò¤ÏÊÆ¤«¤éÂ¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¤ÏÃº¿å²½Êª¤Ç¡¢Ãº¿å²½Êª¤ÏÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¼ò¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤Û¤«¤Î¤ª¼ò¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤È¤¯¤ËÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¼ò¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÍ³Íè¤ÈÅüÊ¬¤Ê¤ÉÂ¾À®Ê¬Í³Íè¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÍ³Íè¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤¬¹â¤¤¤Û¤É¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£100ml¤¢¤¿¤ê¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë40kcal¡¢¥ï¥¤¥ó73kcal¡¢À¶¼ò109kcal¡¢¾ÆÃñ¡Ê25ÅÙ¡Ë146kcal¡£¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ï¾ÆÃñ¤è¤ê37kcalÄã¤¯¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤à¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¾ÆÃñ¤Ï¿å¤ä¤ªÃã¤Ç³ä¤Ã¤Æ°û¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¾ÆÃñ¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¼ò¤Î¼çÀ®Ê¬¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¡¢1g¤Ë¤Ä¤7¡¦1kcal¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¼ò¤Ç¤â¥ï¥¤¥ó¤Ç¤â¾ÆÃñ¤Ç¤â¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤â¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë1g¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¤òÆüËÜ¼ò1¹ç¡Ê180ml¡Ë¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢Ìó150kcal¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÅü¼Á¡Ê7g¡Ë¤¬À¸¤ß½Ð¤¹28kcal²Ã»»¤¹¤ë¤È178kcal¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤´ÈÓ1Á·¡áÌó250kcal¡Ë¡£ÆüËÜ¼ò¤Î1¹ç¤Ï¡¢´Ì¥Ó¡¼¥ë1ËÜ¡Ê500ml¡Ë¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡Ê¿Þ¡ÖÆüËÜ¼ò¤È¥Ó¡¼¥ë¤Î¥«¥í¥ê¡¼Èæ³Ó¡×¡£
Äã»éËÃ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯Ì£¤ï¤¦¤Ë¤Ï
ÂÀ¤ë¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¥«¥í¥ê¡¼¤ÎÀÝ¤ê²á¤®¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¼ò¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤Ï¿©Íß¤òÁý¿Ê¤µ¤»¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ä¤¤ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°û¤ß²á¤®¤ä¿©¤Ù²á¤®¤¬½Å¤Ê¤ë¤ÈÂÎ½ÅÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¥À¥é¥À¥é°û¤à½¬´·¤Ï¤½¤Î·¹¸þ¤ò¶¯¤á¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¿©À¸³è¤Ï¡¢1970Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÎÍÎÉ÷²½¤ÇÌý¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬µÞÁý¤·¡¢1980Ç¯Âå¤Ë¤Ï²¤ÊÆÊÂ¤ß¤Î¿å½à¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìý»é¤ÎÀÝ¤ê²á¤®¤Ï¡¢ÈîËþ¤ä»é¼Á°Û¾ï¾É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹â·ì°µ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¼ò¤È¤È¤â¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯ÎÁÍý¤ä¤Ä¤Þ¤ß¤â´Þ¤á¡¢ÁíÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤Ë¤ÏÆü¤´¤í¤«¤éÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤¤¤Ä¤¤¼ò¤È°ì½ï¤ËÈ¤¤¬¤¹¤¹¤ß¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÍÞÀ©¤Ð¤«¤ê¤Ç¤ÏÌ£µ¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ØºÇ¿· ÆüËÜ¼ò¤Î²Ê³Ø¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ë¹ç¤¦ÎÁÍý¤ä¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äã»éËÃ¤ÎÁÇºà¤ò»È¤¦ÏÂ¿©¤Ï¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¼ò¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼¡Âè¤Ç¡¢·ò¹¯¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢¤ª¤¤¤·¤¯Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÈÏÂ¿©¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ¼ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÏÂ¿©¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÖÆüËÜ¼ò¤âÓÏ¹¥ÉÊ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê´ð½à¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÎÁÍý¤È¤ÎÁêÀ¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê´ðËÜÅªÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆµÆÀµ½¡¼òÂ¤µÇ°´ÛÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤¿Â¼ÅÄ¾Í»á¤Ç¤¹¡£Â¼ÅÄ»á¤Ï¼òÂ¤¤ê¤Î¸½¾ì¤«¤éÌ£³Ð¤Î¸¦µæ¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÉôÌç¤ò·Ð¸³¤·¡¢¡ÖÏÂ¿©¤ÎÉáµÚ¡×¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤ÀÊý¤Ç¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÈÎÁÍý¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ëµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µû²ðÎà¤ÎÀ¸½¤µ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£
Ìý¤äÌ£Á¹¡¢³ïÀá¡¢º«ÉÛ¤Ê¤É¥¢¥ß¥Î»À¤Î¤¦¤ÞÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤È¤è¤¯¹ç¤¦¡£
°û¤à²¹ÅÙÂÓ¤¬¹¤¯¡¢»É¿È¤ä¿Ý¤ÎÊª¤«¤é¡¢ÆéÊª¤Þ¤ÇÎÁÍý¤Î²¹ÅÙ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡£
±öÊ¬¤Î¾¯¤Ê¤¤ÎÁÍý¤«¤éÂ¿¤¤¤â¤Î¡¢¤Þ¤¿Çö¤¤Ì£¤Ä¤±¤«¤éÇ»¤¤¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯ÁêÀ¤¬¤è¤¤¡£
¿Ý¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤È¤âÁêÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£
´»µÌÎà¡Ê¥æ¥º¡¢¥«¥Ü¥¹¡¢¥¹¥À¥Á¤Ê¤É¡Ë¤Î»À¤ä¹á¤ê¤È¤ÎÁêÀ¤â¤¤¤¤¡£
¾È¤ê¾Æ¤¤ä´ÅÏª¼Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê´ÅÌ£¤Î¤¢¤ë¡ÊÆÃ¤Ë¡¢¤ß¤ê¤ó¤ò»È¤Ã¤¿¡ËÎÁÍý¤Ç¤â¡¢¤ª¼ò¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥ï¥µ¥Ó¡¢Åâ¿É»Ò¡¢¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤Ê¤É¡¢ÏÂÉ÷¤Î¹á¿ÉÎÁ¤È¤è¤¯¹ç¤¦¡£
¥·¥½¡¢¥ß¥ç¥¦¥¬¡¢¥Í¥®¡¢»°¤ÄÍÕ¤È¤¤¤Ã¤¿ÌôÌ£¤Î¹á¤ê¤È¤â¤è¤¯¹ç¤¦¡£
ÆüËÜ¼ò¤ÈÏÂ¿©¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÉÔÂ¤òÊä¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Ì£¡¢Ç»Ã¸¡¢²¹ÅÙ¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤¬È¿È¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»÷¤¿¤â¤ÎÆ±»Î¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð´Å¤¤ÎÁÍý¤Ë¤Ï´Å¸ý¤ÎÆüËÜ¼ò¡¢Æ±¤¸Æ¦Éå¤Ç¤âÎä¤äÅÛ¤Ë¤ÏÎä¼ò¤¬¹ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅòÆ¦Éå¤Ê¤éÇ®ßó¤¬¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾Æ¤Ä»¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é´Å¸ý¡¢±ö¤ÇÌ£¤ï¤¦¤Ê¤é¿É¸ý¤¬¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°û¤ßÊý¤ä°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤È¤Î¹ç¤ï¤»Êý¤Ç¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò·ò¹¯Åª¤Ë¡¢ÈþÌ£¤·¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÆüËÜ¼ò¤È¡Ö¹ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¡¢ÆüËÜ¼ò¤È¡Ö¹ç¤¦¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿· ÆüËÜ¼ò²Ê³Ø¡¡¿å¡¦ÊÆ¡¦¹í¤ÎÅÁÅý¤Îµ»
¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×¡£¿å¤ÈÊÆ¤«¤éÂ¤¤é¤ì¡¢¤«¤¯¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÇË§½æ¤ÊÌ£¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¼ò¤ò¡¢²Ê³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤éÇ÷¤ë¡Ä¡ª¡¡ÆüËÜ¼ò¤ò¤È¤³¤È¤óÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹¤¿¤á¤Î1ºý¡£
