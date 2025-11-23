¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡×¤Î½é´ü´á¶ñ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥¬¥Á¥ã¤Ë¡ª ¡Ö¥³¥ó¥Ü¥¤¡×¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡×¤Ê¤ÉÁ´6¼ï¤¬12·î¾å½ÜÈ¯Çä
¡Ú¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó1¡Û 12·î¾å½Ü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1²ó300±ß
(C) TOMY¡¡¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡×¡ÖTRANSFORMERS¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ü¥¤
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¾¦ÉÊ¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó1¡×¤ò12·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó300±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー´á¶ñ¤Î½é´ü¡Ö¥³¥ó¥Ü¥¤¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡×¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥Ö¥ë¡×¡¢¡Ö¥á¥¬¥È¥í¥ó¡×¡¢¡Ö¥¬¥ë¥Ð¥È¥í¥ó¡×¡¢¡Ö¥¹¥«ー¥¸¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¾¦ÉÊ²½¤Ë¤¢¤¿¤êÅö»þ¤Î´á¶ñ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÅ°Äì¥ê¥µー¥Á¤·¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÅö»þ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¶á¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ýー¥Á¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÌó43～57mm¡£
¥Þ¥¤¥¹¥¿ー
¥Ð¥ó¥Ö¥ë
¥á¥¬¥È¥í¥ó
¥¬¥ë¥Ð¥È¥í¥ó
¥¹¥«ー¥¸
(C) TOMY¡¡¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡×¡ÖTRANSFORMERS¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ºÙÉô¤¬Åö»þ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È°Û¤Ê¤ë²Õ½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£