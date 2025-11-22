¡ÚÆàÎÉ¥°¥ë¥á¡Û¿À¼Ò¤â¼¯¤âËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£½ÕÆüÂç¼Ò¶Æâ¤ÎÏ·ÊÞÃã²°¡Ø½ÕÆü²ÙÃã²°¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
À¤³¦°ä»º½ÕÆüÂç¼Ò¤Î»²Æ»±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¡Ö½ÕÆü²ÙÃã²°¡×
¡ü¿À¼Ò¤â¼¯¤âÌ¾Êª¤â¡ªÆàÎÉ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´®Ç½¤Ç¤¤ëÃãÅ¹¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆàÎÉ´Ñ¸÷ÄêÈÖ¤Î°ì¤Ä¡¢À¤³¦°ä»º¤Î½ÕÆüÂç¼Ò¡£¤½¤Î¶Æâ»²Æ»±è¤¤¤Ë¡¢¤É¤Ã¤×¤êÆàÎÉµ¤Ê¬¤Ë¿»¤ì¤ëÃãÅ¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©º£²ó¤Ï¤½¤Î¡Ø½ÕÆü²ÙÃã²°¡Ê¤«¤¹¤¬¤Ë¤Ê¤¤¤Â¤ã¤ä¡Ë¡Ù¤Ø¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¹Ô¤Êý¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¶áÅ´ÆàÎÉ±Ø¤«¤é»ÔÆâ½Û´Ä¥Ð¥¹(³°²ó¤ê)¤ÇÌó12Ê¬¡ÖÅìÂç»ûÂçÊ©ÅÂ¡¦½ÕÆüÂç¼ÒÁ°¡×¤Ç²¼¼Ö¤·¡¢¿Ê¹ÔÊý¸þ¤Ë¾¯¤·Êâ¤¯¤Èº¸¤Ë½ÕÆüÂç¼Ò¤Î»²Æ»¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»²Æ»¼þÊÕ¤ÏÆàÎÉ¸ø±à¥¾ー¥ó¡£¤Î¤ó¤Ó¤êÁð¤ò¿©¤Ù¤¿¤êºÂ¤ê¹þ¤à¼¯¤Î»Ñ¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢5Ê¬¤Û¤É»²Æ»¤òÅÐ¤ë¤Èº¸Â¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡Ø½ÕÆü²ÙÃã²°¡Ù¤Ç¤¹¡£
½ÕÆüÂç¼Ò¤Î»²Æ»¡£¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¼¯¤¬¤¤¤Þ¤¹
¤³¤ó¤Ê¿Í²û¤Ã¤³¤¤¼¯¤â¤¤¤Þ¤¹
¡¡½ÕÆü²ÙÃã²°¤Î¥ëー¥Ä¤Ï¹¾¸Í»þÂåËö´ü¤ËÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£½ÕÆüÂç¼Ò¶Æâ¤Ç¡¢Å·ÇéËÀ¤ÇÈ¢¤ÈÃã³ø¤ò¤«¤Ä¤®¡¢²Ð¿á¤ÃÝ¤Ç²Ð¤òµ¯¤³¤·¡¢»²ÇÒµÒ¤Ë¡ÖÀ¶¤á¤Î¤ªÃã¡×¤ÈÌß²Û»Ò¤ò¿¶Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö²ÙÃã²°¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î½ñÊª¤Ë¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¶Æâ¤ÎèßÍÕ¿¢Êª±à¤ÎÎÙ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¡¢Ì¾Êª¤Î¡ÖËüÍÕ´¡¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ2Ç¯¤ËÉü¸µ¤µ¤ì¤¿Å·ÇéËÀ¤¬Å¹Æâ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¸¤Ë²Ð¤òµ¯¤³¤¹Ãã³ø¡¢±¦²¼¤ËÃãÅû¡¢´´¾å¤ÎÈ¢¤ËÌß²Û»Ò¤òÆþ¤ì¤ÆÃ´¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿
¡¡¸ÅÉ÷¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃíÊ¸¡¦²ñ·×¤ÏºÇ¿·¼°¤Ç¤¹¡£ÀèÊ§¤¤¼°¤Ç¡¢Æþ¤ê¸ý¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¥á¥Ë¥åー¤òÁª¤Ó¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Î¤ß¡£³¤³°¤ÎÊý¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤¿Å¹Æâ¤Ï¡¢4¿Í³Ý¤±¤Î¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤È¡¢ÁêÀÊ¤ÎÄ¹¤¤¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ï4¿Í³Ý¤±ÀÊ¤È±ü¤ËÁêÀÊ¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¡¿©»ö¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢ËüÍÕ´¡¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿2¼ïÎà¤È¡¢²Æµ¨¸ÂÄê¤ÎÁÇÌÍ¥»¥Ã¥È¤Î¤ß¤È»ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡´ÅÌ£¤ÏÄÌÇ¯¥á¥Ë¥åー3¼ï¤Ëµ¨Àá¸ÂÄê¤Î¤â¤Î¤¬¿ô¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢ËüÍÕ´¡¤ÈÆàÎÉÌ¾Êª¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡ÖÂçÏÂÌ¾ÊªÁ·¡×1700±ß¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥ó¤ÎËüÍÕ´¡¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤ª¤«¤ºÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢³Á¤ÎÍÕ¼÷»Ê¡¢¹á¤ÎÊª¡¢¤¯¤ºÌß¡¢²¹¤«¤¤¤Û¤¦¤¸Ãã¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËüÍÕ´¡¡¢³Á¤ÎÍÕ¼÷»Ê¡¢³ëÌß¤Ê¤ÉÆàÎÉÌ¾Êª¤¬¿§¡¹Ì£¤ï¤¨¤ë¡ÖÂçÏÂÌ¾ÊªÁ·¡×1700±ß
¡¡ËüÍÕ´¡¤Ï¡¢º«ÉÛ½Ð½Á¤ÈÇò¤ß¤½¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¤ª´¡¤Ç¤¹¡£¤ªÊÆ¤ÏÆàÎÉ¤Î¡Ö¤Ò¤Î¤Ò¤«¤ê¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ËüÍÕ½¸¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À½Ü¤ÎÌîºÚ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª´¡¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤Û¤Ü·îÂØ¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢1·î¤Ï¼·Áð¡¢2·î¤ÏÂçÆ¦¡¢3·î¤ÏºÚ¤Î²Ö¡¢²Æµ¨7¡¦8·î～9·î¾å½Ü¤ÏÇöÃã¤ÎÎä¤ä¤·´¡¤Ê¤É¡£ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ12·î16¡¢17Æü¤Î¡Ö¤ª¤óº×¤ê¡×¸ÂÄê¤Î¡¢¤Î¤Ã¤Ú¤¤ÉÕ¤´¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï9·îÃæ½Ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¾®°ò¡×¤Î´¡¤Ç¤·¤¿¡£¾®°ò¤Ï¥Û¥¯¥Û¥¯¡¢¤ª´¡¤Ï¤µ¤é¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç®¤¹¤®¤º¡¢¤Ì¤ë¤¹¤®¤º¡¢¤È¤Æ¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤²¹ÅÙ¤Ç¤¹¡£Çò¤ß¤½¤È½Ð½Á¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê±öÌ£¤È»ÝÌ£¤¬¸ý¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
9·î²¼½Ü¤ÎËüÍÕ´¡¤Ï¾®°ò¡£¿§¡¹¤Êµ¨Àá¤ËË¬¤ì¤ÆÁ´¼ïÎà¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¡¢³Á¤ÎÍÕ¼÷»Ê¤Ç¤¹¡£¤´ÈÓ¤È¤·¤á»ª¤ò»¦¶Ý¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë³Á¤ÎÍÕ¤ÇÊñ¤ó¤ÀÁÇËÑ¤Ê¤ª¼÷»Ê¤Ç¤¹¡£³Á¤ÎÍÕ¤ÏÇí¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£2¸Ä¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª´¡¤À¤±¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤Êý¤âËþÂ¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ç¤¹¡£
³Á¤ÎÍÕ¼÷»Ê¡Ê»ª¡Ë
¡¡¹á¤ÎÊª3¼ï¤Î¾®»®¤Ë¤Ï¡¢ÆàÎÉ¤Î¡ÖÆàÎÉÄÒ¤±¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶ー¥È¤ÏµÈÌî³ë¤ò»È¤Ã¤¿¤¯¤ºÌß¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÃÆÎÏÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤´¤È¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤Þ¤À¾¯¤·»Ä½ë¤¬¤¢¤Ã¤¿º£²ó¤Ï¡¢ËõÃãÌª¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å·µ¤¤ÎÎÉ¤¤Æü¤Ï¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¤ªÃã¤ò¤É¤¦¤¾¡ª
Åì²°¤â¤¢¤ë¹¤¤¥Æ¥é¥¹ÀÊ
¡¡Å¹Æâ¤Ï¶¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¤¤Äí¤Ë¤Ï¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤äÅì²°¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªÁ·¤ä¤ªÃã¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£ºô¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²Æµ¨¸ÂÄê¤Î¥°¥êー¥ó¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È¡£¤¯¤ºÌßÉÕ¤¤Ç750±ß
¡¡½ÕÆü¤Î¿¹¤Î¿¹ÎÓÍá¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤ªÃã¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Â¯À¤¤òÎ¥¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿À¼Ò¤Î»²ÇÒ¤âÊ»¤»¤Æ¡¢¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
½ÕÆü²ÙÃã²°¡Ê¤«¤¹¤¬¤Ë¤Ê¤¤¤Â¤ã¤ä¡Ë
½»¡§ÆàÎÉ»Ô½ÕÆüÌî160¡Ê½ÕÆüÂç¼Ò¶Æâ¡Ë
TEL¡§0742-27-2718
±Ä¡§10:30～16:30¡Ê16:00LO¡Ë
µÙ¡§ÉÔÄêµÙ¡Ê¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë°ÆÆâ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡Ë
https://www.kasugataisha.or.jp/ninaijyaya/
º«²°ÃÎÅÎ¡Ê¤³¤ó¤ä¤Á¤â¤ê¡Ë
ÆàÎÉÀ¸¤Þ¤ìÆàÎÉ°é¤Á¡£ÃÏÊýÁÏÀ¸¿©Ê¸²½Âç»È¡¢2µé¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡£Ìó10Ç¯¤ÎÅìµþÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢¼¯Îø¤·¤µ¤ËU¥¿ー¥ó¡£¼ñÌ£¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤ªÅ¹¤ä»¨²ß²°¤á¤°¤ê¡£ºÇ¶á¤ÏÌîºÚ¤Î¼è¤ê´ó¤»¤Ë¥Ï¥Þ¤êµ¤Ì£¡£