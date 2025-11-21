【12星座】今月の占いランキング♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？

写真拡大 (全9枚)

今話題の占星術師・miraimikuさんが、11月21日〜12月22日のモテ運、対人運、金運のランキングトップ3の星座を発表！全体運には載っていないアドバイスつきなので、チェックして今月をハッピーに過ごしちゃお♡

Check! モテ運

【1位】いて座

12月上旬まで超無敵のラブ運♡

【2位】さそり座

さりげないアプローチが吉。

【3位】しし座

攻める姿勢がキーポイント。

Check! 対人運

【1位】みずがめ座

出会い運・対人運・社交運No.1！

【2位】いて座

いい人間関係を築ける強運期。

【3位】ふたご座

チームワークや大人数での作業が吉。

Check! 金運

【1位】さそり座

金運・美容運No.1！自分磨きに投資を。

【2位】いて座

お金を使うマインドで金運UP！

【3位】おうし座

財布の新調や、開運祈願に行くのが◎。

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni