【12星座】今月の占いランキング♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？

今話題の占星術師・miraimikuさんが、11月21日〜12月22日のモテ運、対人運、金運のランキングトップ3の星座を発表！全体運には載っていないアドバイスつきなので、チェックして今月をハッピーに過ごしちゃお♡

Check! モテ運 【1位】いて座 12月上旬まで超無敵のラブ運♡ 【2位】さそり座 さりげないアプローチが吉。 【3位】しし座 攻める姿勢がキーポイント。

Check! 対人運 【1位】みずがめ座 出会い運・対人運・社交運No.1！ 【2位】いて座 いい人間関係を築ける強運期。 【3位】ふたご座 チームワークや大人数での作業が吉。

Check! 金運 【1位】さそり座 金運・美容運No.1！自分磨きに投資を。 【2位】いて座 お金を使うマインドで金運UP！ 【3位】おうし座 財布の新調や、開運祈願に行くのが◎。