【12星座】今月の占いランキング♡ 11月21日〜12月22日の運勢は？
今話題の占星術師・miraimikuさんが、11月21日〜12月22日のモテ運、対人運、金運のランキングトップ3の星座を発表！全体運には載っていないアドバイスつきなので、チェックして今月をハッピーに過ごしちゃお♡
Check! モテ運
【1位】いて座
12月上旬まで超無敵のラブ運♡
【2位】さそり座
さりげないアプローチが吉。
【3位】しし座
攻める姿勢がキーポイント。
Check! 対人運
【1位】みずがめ座
出会い運・対人運・社交運No.1！
【2位】いて座
いい人間関係を築ける強運期。
【3位】ふたご座
チームワークや大人数での作業が吉。
Check! 金運
【1位】さそり座
金運・美容運No.1！自分磨きに投資を。
【2位】いて座
お金を使うマインドで金運UP！
【3位】おうし座
財布の新調や、開運祈願に行くのが◎。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni