¥é¥¹¥È30ÉÃ¡¢¤Î¤ó¡ÈÈôÄ»¡É¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¾×·â¤Î»ö¼Â¡Ä¡Ä¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡×¡ÖÍè½µ¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¥³¥á¥ó¥È»¦Åþ¡ÖABEMA¡×¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡ÙºÇ¿·Âè7ÏÃ¡¢ÌµÎÁÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡È¤Î¤ó¡É¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡ÙÂè7ÏÃ¤ò¡¢11·î10Æü¡Ê·î¡ËÌë8»þ¤è¤êÌµÎÁ¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤Î¤ó±é¤¸¤ë¡ÈÈ×¾å¤Î¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤ËÏÃÂêÊ¨Æ¡ª
¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿É¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÈÈ×¾å¤Î¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤È¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÏÃÂêºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤¬Âç¤¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¡£
¤½¤·¤ÆÈôÄ»¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢ÈôÄ»¤ÎÉã¤ØÉü½²¤ò´ë¤Æ¤ë¡È¸µ´ý»Î¤Î¥Ò¥âÃË¡ÉÆ£Æ²À®¸ç¤òÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤µ¤ó¡¢Éü½²·×²è¤ò¸«¼é¤ëÆ£Æ²¤ÎÎø¿Í¡¦ºæÎé»ÒÌò¤Ë¤ÏÁÒ²Ê¥«¥Ê¤µ¤ó¡¢ÈôÄ»¤¬¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ÆÉü½²¤¹¤ëÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡ÈÅ·ºÍ´ý»Î¡É¤Î·ë¾ë¾´°ìÌò¤ËÃæÂ¼»âÆ¸¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë±ü´Ó·°¤µ¤ó¡¢¿¹½¥ÅÍ¤µ¤ó¡¢ÌÄ³¤Í£¤µ¤ó¡¢À¾²¬ùþÇÏ¤µ¤ó¡¢»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤µ¤ó¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¡ã°Ê²¼¡¢Âè7ÏÃ¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¤¢¤ëÌë¡¢½µ´©»ïµ¼Ô¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿Æ£Æ²¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¡£µ¼Ô¤ÏÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¤Î¾´°ì¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë»¦³²·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤ËÆ£Æ²¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ï¤ÏÍý»ö²ñ¤Ç¤âÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¾´°ì¤ÏÈôÄ»¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý»ö¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¹ðÇò¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¼ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤¿¹á¡Ê»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÎÆÈÃÇ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÈôÄ»¤ÈÆ£Æ²¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç±ê¾å¡£Æ£Æ²¤Ï¡Ö²¶¤¬¼óËÅ¼Ô¤Ç¡¢¤ªÁ°¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤ÞÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¸³¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£²¶¤È¤ªÁ°¤Ïº£¤«¤éÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤À¡×¤È¹ð¤²¡¢¼«¤é°ì¿Í¤Ç»ö·ï¤òÇØÉé¤¦·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£¾¡¤Á¤Þ¤¯¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÁû¤®¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡£¤ªÁ°¤¬ÌÜÎ©¤Æ¤ÐÌÜÎ©¤Ä¤Û¤É¡¢¾´ý³¦¤Ï¤ªÁ°¤òÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤Î»î¸³¡¢Á´Éô¾¡¤Æ¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³¡¦Âè°ì¶É¡£ÈôÄ»¤ÏÆ£Æ²¤È¤ÎÌóÂ«ÄÌ¤ê¸«»ö¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢Îé»Ò¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¤ÎÅ¹¤ËÇÛ¿®¼Ô¤¬ÆÍ·â¤·¡¢Æ£Æ²¤ò¡Ö¤¢¤ó¤¿°¿Í¤À¤í¡©¡¡°¿Í¤Ï»¯¤µ¤ì¤ë¤Î¡£¤³¤ì¡ÊÆ°²è¡Ë»à¤Ì¤Û¤É¥Ð¥º¤ë¤¾¡ª¡×¤ÈÄ©È¯¡£
ÈôÄ»¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤ÈÅ¹¤Ï¹Ó¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Îé»Ò¤Ï¡Ö¡ÊÆ£Æ²¤¬¡Ë»î¸³¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é·Ù»¡¤Ë¸À¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ©»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ£Æ²¤ÏÈôÄ»¤Ëµï¾ì½ê¤ò¹ð¤²¤º»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íý»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÈôÄ»¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤â¤½¤â¤³¤Î¾ðÊó¤òÎ®¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÈÈ¿Í¤ÏÎ¶Ìé¡Ê¿¹½¥ÅÍ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Èà¤Ï¡Ö¤¢¤Î´Æ»ë¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤À¤±¤Ç¡¢¤è¤¯¤â¤Þ¤¢¤³¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºî¤ì¤ë¤è¤Ê¡£¹ñ¸«ÈôÄ»¤â¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤·¤ç¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¹á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤â¤¦ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÎ©¾ì¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£½µ´©»ïÁûÆ°¤Ç¿´¤òÍð¤·¤¿ÈôÄ»¤Ï¡¢´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³¤ÎÂèÆó¶É¡¢Âè»°¶É¤ÈÏ¢ÇÔ¡£Íî¤Á¹þ¤àÈôÄ»¤Î¤â¤È¤òÎé»Ò¤¬Ë¬¤ì¡¢¡ÖÈôÄ»¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤Ä¤«»ä¤¬¾´ý¤ò¤¹¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬ÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡¢¤¢¤¤¤Ä¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¡¢Æ£Æ²¤Îµï¾ì½ê¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÍâÄ«¡¢Æ£Æ²¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿ÈôÄ»¡£Æ£Æ²¤Ï¡ÖÁá¤¯µ¢¤ì¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈôÄ»¤Ï¡ÖÆ£Æ²¤µ¤ó¡¢¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡¡¤³¤ì°Ê¾å²¶¤òÉÔ¹¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡©¡¡¤Ã¤Æ¡£º£¡¢ÉÔ¹¬¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÆüËÜÃæ¤«¤é¾¡¼ê¤ËÁþ¤Þ¤ì¤Æ¡¢°¼Ô¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡¢½±¤ï¤ì¤Æ²ø²æ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡Ä¡Äº£¡¢ÉÔ¹¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£
Æ£Æ²¤Ï¡ÖÉÔ¹¬¤À¤Ê¡£ºÇ°¤À¤è¡£¤ªÁ°¤Î¤»¤¤¤Ç¡£Îé»Ò¤â¤À¤¾¡£Å¹¡¢ÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤ó¤À¤¾¡×¤ÈÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈôÄ»¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¼£¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹¤â¡¢²ø²æ¤â¡¢»ä¤¬¾´ý¤Ç2¿Í¤ò¼£¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤À¤«¤é°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤Î»Õ¾¢¤Ê¤éÃÏ¹ö¤À¤í¤¦¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄï»Ò¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½é¤á¤ÆÆ£Æ²¤ò¡È»Õ¾¢¡É¤È¸Æ¤Ó¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¡Ö´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³¡¦Âè»Í¶É¡×¡£ÈôÄ»¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢¸«»ö¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤Îº¢¡¢¾´ýÏ¢ÌÁ¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¾´°ì¤ÏÈôÄ»¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¾ðÊó¤ò¥ê¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤¬Î¶Ìé¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¤µ¤é¤Ë°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ò½ª·ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÈôÄ»¤ÎÊÔÆþ»î¸³¡¦ºÇ½ªÂÐ¶É¤ÎÁê¼ê¤ò¼«Ê¬¤¬Ì³¤á¡¢´ý»Î¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Îé»Ò¤ÎÅ¹¤Ë¤ÏÉõÅû¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¹á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¢£¥é¥¹¥È30ÉÃ¡¢ÈôÄ»¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¾×·â¤Î»ö¼Â¡Ä¡Ä
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡×¡ÖÍè½µ¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¥³¥á¥ó¥È»¦Åþ
Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÉü½²¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÈ×¾å¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ÈôÄ»¤ÈÆ£Æ²¤¬¡¢¾´°ì¤ÎÉü½²¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈôÄ»¤¬Æ£Æ²¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼«¤é¸Æ¤ÓÌá¤·¤Ë¹Ô¤¯¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
ÈôÄ»¤Ï½é¤á¤ÆÆ£Æ²¤Î¤³¤È¤ò¡È»Õ¾¢¡É¤È¸Æ¤Ó¡¢¤½¤ó¤ÊÈôÄ»¤Î»Ñ¤ËÆ£Æ²¤âºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«µã¤±¤¿¡×¡ÖÉÔ³Ð¤Ë¤â¤¦¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âè7ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È30ÉÃ¤Ç¤Ï¾´°ì¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ëÄ¾É®¤ÎÊ¸»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¸¶¹ÆÍÑ»æ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ÈôÄ»¤ÈÈôÄ»¤ÎÊì¡¦·Ë»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊ¸¤¬¡Ä¡Ä¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Î²¿¡©¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤ÏÂè1ÏÃ¤«¤éºÇ¿·ÏÃ¤ÎÂè7ÏÃ¤Þ¤Ç¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ URL¡§https://abema.tv/video/title/90-2038
¡ãÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª¡ä
Âè1ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p11
Âè2ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p22
Âè3ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p33
Âè4ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p44
Âè5ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p55
Âè6ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p66
Âè7ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p77
¡ãºÇ½ªÏÃ¡ÊÂè8ÏÃ¡Ë¡ä
ÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯11·î17Æü Ìë8»þ¡Á
ÇÛ¿®URL¡§https://abema.tv/channels/abema-special/slots/E1Yw84o1VSibbD
¡ü¥¥ã¥¹¥È
¤Î¤ó
Æ£ÌÚÄ¾¿Í
ÁÒ²Ê¥«¥Ê
±ü´Ó·°
¿¹½¥ÅÍ
ÌÄ³¤Í£
¡¦
À¾²¬ùþÇÏ
¡¦
»³¸ý¼ÓÌï²Ã
ÃæÂ¼»âÆ¸
¡ü¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ë²è¡§ÈªÃææÆÂÀ
µÓËÜ¡§¹ÓÌÚºÈ¿Î¡¿ÀÐÅÄ¹äÂÀ¡¿»³´ßÀ»ÂÀ
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾®ÎÓÃè¡¿Ý¯°æÍº°ì¡¿½ÂÃ«±Ñ»Ë
´ÆÆÄ¡§»³´ßÀ»ÂÀ¡¿ÄØËÜ·Ä¼¡Ïº
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥½¥±¥Ã¥È
À½ºîÃøºî¡§ABEMA
¡ü¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¸ø¼° SNS¡¡
¸ø¼°X¡§https://x.com/abema_drama
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/abema_drama_missking
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@abema_drama_missking
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@drama_ABEMA
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë