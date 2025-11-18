「put up with」の意味は？単語は簡単だけど意外に忘れてる...！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「put up with」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
それぞれの単語はわかりますが、意味を忘れてしまう人も多いかもしれません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「我慢する」でした！
「put up」＝「立てる、掲げる、設置する」と「with」＝「一緒に」という意味を組みあわせて、「嫌なものと一緒に置いておく」という意味になります。
そこから「嫌なものを受け入れて我慢する」というイメージで使われていますよ。
「You don't have to put up with it.」
（我慢しなくていいからね）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部