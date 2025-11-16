【山羊座】週間タロット占い《来週：2025年11月17日〜11月23日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月17日〜11月23日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面ではズルズルと流されそうです』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分が大事にされないコミュニティなどは、やる気が出ず距離を取るでしょう。それで正解なのですが、相手側を悪いことにだけはしないでいると良いです。仕事や公のでは尊敬できる人達に囲まれたいのか、あまりレベルが高くない人達の中で認めれたいのか、どちらが良いか決め切りましょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
恋愛を取るべきか自分や自分の人生を取るべきかなど、色々と迷いがありそうです。ダメになっていく状況があっても好きという気持ちを優先してしまうことが多いでしょう。シングルの方は、特定のことでレベルが高い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分自身のことをますます好きになっています。
｜時期｜
11月20日 悲しいことが終わる ／ 11月22日 ハッピー
｜ラッキーアイテム｜
カップ麺
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞