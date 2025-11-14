〈《3年連続のMVP》「ガチャーン！」と金属音が…大谷翔平が3年で平均50本のホームランを量産できた裏にある「秘密兵器」の存在〉から続く

大相撲で、十両以上の関取が土俵にまく「清めの塩」。この塩、一体どこの塩が使われているのだろうか？

【衝撃の正体】「清めの塩」は、どこの塩？ 「大谷翔平のバット」「羽生結弦のスケートシューズ」大物アスリートたちが愛用するグッズ価格とともに一気に見る

関取がまく「清めの塩」は、どこの塩？ （写真＝相撲協会公式インスタグラムより）

色鮮やかな化粧まわしに行司の装束、そして館内に響きわたる乾いた拍子木の音。非日常の景色が広がる大相撲には、私たちの食生活に欠かせない塩が、大切な役割を果たしています。

立ち合いの前に関取が土俵にまく塩は「清めの塩」と呼ばれ、神聖な土俵を清めて邪気を払い、関取の心身を清めて安全を祈るという意味が込められています。また関取がすり傷を負った際に、消毒作用が働くことも。

では、この清めの塩がどこから来ているのか、みなさんはご存知ですか？

スポーツ雑誌の編集者にたずねられ、筆者は答えに窮しました。そんなこと、一度も考えたことがなかったからです。

多くの人になじみのある「あの塩」が使われていた！

「もしかしたら家庭のキッチンにあるかもしれないですよ」

いたずらっぽく笑って編集者が教えてくれたのは、『伯方の塩』。なんと、一度聞いたら忘れられない「は、か、た、の、しお！」のテレビコマーシャルでおなじみの伯方の塩が、年3度の東京場所と名古屋場所で用いられているというのです。

意外な事実を知った筆者が伯方の塩を製造する『伯方塩業』に問い合わせたところ、プロモーション部の井上純平さんが教えてくれました。

「はい、東京場所と名古屋場所で使われているのは弊社の伯方の塩です。市販品とまったく同じもので、毎場所、日本相撲協会様にお買い上げいただいています」

やはり、日本中の家庭で重宝されている塩が、土俵上でまかれていたのです。通常、本場所で塩をまくのは十両以上の力士だけで、井上さんによると1日に35キロほど、1場所に520キロほど消費されているそう。

土俵の傍らに置かれた、竹かごひと山の塩はおよそ5キロ。私たちがスーパーなどで目にする伯方の塩1キロが529円（税込み）なので、竹かごひと山分で2645円ということになります。

1987年から使われていた

井上さんが、伯方の塩が大相撲に採用された経緯について教えてくれました。

「大相撲に伯方の塩が使われるようになったのは、1987年5月場所からです。2代目の社長が、『日本の国技である相撲は“塩”と切っても切り離せない。相撲にとって大切なその塩を伯方の塩にしたい』と考え、日本相撲協会様に売り込んだと聞いています」

1987年というのは伯方塩業にとって大きな意味があるそうです。というのも大相撲の清めの塩への採用に加えて、あのキャッチーで力強い「は、か、た、の、しお！」のテレビコマーシャルが始まったのが、この年でした。2代目社長が、精力的に伯方の塩を売り込んだことがわかります。

さて、従来塩化ナトリウム99パーセント以上のいわゆる食塩が使われていた清めの塩は、伯方の塩の登場で劇的に変わったようです。

「さらさらした食塩と違い、粗塩である伯方の塩は“にがり”と水分をほどよく含み、粒も大きいので盛り塩にしやすい。指からこぼれにくいですからね」

井上さんの話を聞いて、筆者は2024年の春場所を最後に引退した、照強関の豪快な塩まきを思い出しました。

照強関は竹かごに深く右手を入れてごそっと大量の塩を取り、左手で雪玉をつくるかのように塩を固めてから、ハンマー投げのように上半身を大きく回転させて美しい「塩の華」を咲かせました。これがさらさらの食塩だったら、一度に手に取れる塩の量は減ってしまうでしょう。

両国国技館が沸き返る清めの塩は、実はみんなが知っている伯方の塩。そう考えると相撲に親近感が湧いてきました。

