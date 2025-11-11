2,950円 Amazonで購入する PR PR

2,950円 楽天で購入する PR PR

小さくてかわいいから身近に置いておきたくなる

「Nexode RG」は、怪獣軍団・ワッタゴンの魔力で電力不足に陥っている地球を救出すべくUGREEN星からやってきたロボット、というイメージでデザインされています。

ストーリー性もユーモアがあってなんだかワクワクしちゃいますよね。かつてない斬新なロボット型デザインでまるでマスコットのような充電器。

ロボットの足に相当する部分にはマグネットを内蔵しているので、見た目もかわいらしく、スチール家具に固定して使用できるので便利です！

充電状況はロボットの表情でわかる

｢Nexode RG｣シリーズの充電器は、ロボット正面にある顔の表情で充電の状態が把握できます。

充電中はニッコリした目と、口笛を吹いているかのような｢<｣が表示され、充電が完了すると微笑む目だけになります。 しかも驚くべきことに、こんなにも小柄で愛らしい外観ながら高効率のNavitas GaNFast™充電技術や独自のThermal Guard™冷却技術など、先進の機能を備えているんです。

だから、従来のものよりもさらにCO2排出を削減できて、充電時における発熱の低減や環境保護にも貢献します。また、内蔵バッテリーの寿命を縮めることなくフル充電も可能に◎

「Nexode RG 65W」なら3台同時充電が可能

「Nexode RG 30W」はUSB-Cポート×1を搭載。

「Nexode RG 65W」なら、USB-C×2とUSB-A×1の計3ポート搭載で、3台のデバイスを同時に充電することも可能です。

なお、以下の表示価格は執筆現在のものです。変更の可能性がありますので、販売ページをご確認ください。

■Nexode RG 30W