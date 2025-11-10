ダイハツ新型「ハイゼット」!? “新”「“軽”商用バン」世界初公開！ 便利すぎる「大開口ドア」＆カクカクボディ採用の「KAYOIBAKO-K」どんなクルマ？

トヨタとダイハツによる新世代商用バンの提案

ダイハツは「ジャパンモビリティショー2025」において、軽自動車の商用バンのコンセプトカー「KAYOIBAKO-K（カヨイバコK）」を発表しました。メディアやSNSなどでは、“次世代のハイゼット”などと話題になっているこのモデルですが、実のところ「K」のない「KAYOIBAKO（カヨイバコ）」は、前回の「ジャパンモビリティショー2023」でトヨタから発表されていました。

アウトドアな”ウッドランド”もアリ!?

しかし、前回に引き続き、今回の「ジャパンモビリティショー2025」でも、トヨタは「KAYOIBAKO（カヨイバコ）」の進化系を発表し、さらに大型の商用バンの「HIACE CONCEPT（ハイエースコンセプト）」や、ロボットタクシーとなる「KAGO-BO」といった商用コンセプトを追加しています。

トヨタに聞いたところ、「商用車は少量多品種が基本なので、いろいろなバリエーションを提示したい」というのが、複数のコンセプトカーを出品した理由とか。

そうした流れの中で、同じ商用バンのコンセプトの軽自動車バン、KAYOIBAKO-Kがダイハツに任せられたということのようです。

小見出し：ダイハツならではの部分はどこにある

では、KAYOIBAKO-Kは、具体的に、どのようなクルマなのでしょうか。ダイハツの担当者は「次世代の商用BEVバンの提案です」と言います。

具体的には、AIを搭載したBEVの配送カーゴです。小さなクルマしか通れない狭い道の先にある、ラスト１マイルをつなぎ、地域の暮らしを支えるインフラとなる存在です。「地域の仕事を楽に、楽しく。商用と乗用の垣根を超えるフレキシブルな使い勝手」を備えているとか。

デザインは、トヨタのKAYOIBAKOと同様のテイストを採用しています。ライト＆グリルのデザインは、トヨタ版と同じなのですが、全体のサイズに対して、目に当たる部分が大きいためか、キュートさが際立ちます。

ライトの発光は上半分、下半分などと切り替えることができ、まるで眠そうな感じなど、表情が豊か。サンキューサインとしても使うことができそうです。

また、左側のドアは、「タント」と同様のピラーレスのミラクルオープンドアとなっています。クルマの半分近くまで開口部が広いため、荷物の出し入れが楽になります。このドアは、「なるほどダイハツならでは！」というものでしょう。

運転席周りは、トヨタ版KAYOIBAKOと同じく、ステアリングでアクセル＆ブレーキ操作を可能とするものとしています。

ただし、メーターはドライバーのスマートフォンを使う前提というのもリアルなポイントです。運転席の頭上には、通信機能とCPUの入った箱があり、配達に関する通信を行います。

説明動画では、AIによる無人での完全自動運転も備わっており、カヌーで川を下るドライバーを、自動運転で追従するという提案も行われていました。

ちなみに同じダイハツの展示ブースには、量産車となる「eアトレー」も展示されています。軽自動車の商用バンのBEV化は始まったばかり。そういう意味で、KAYOIBAKO-Kは、文字通りの次世代を見据えたコンセプトカーとなります。どんな未来になるのかKAYOIBAKO-Kを見ながら考えてみるのも楽しいことでしょう。