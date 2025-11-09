山口vs磐田 スタメン発表
[11.9 J2第36節](みらスタ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 1 ニック・マルスマン
DF 4 松田佳大
DF 5 喜岡佳太
DF 76 磯谷駿
MF 8 野寄和哉
MF 17 田邉光平
MF 27 小澤亮太
MF 45 山本桜大
MF 55 岡庭愁人
FW 9 有田稜
FW 20 河野孝汰
控え
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 15 板倉洸
MF 7 三沢直人
MF 28 小林成豪
MF 36 西堂久俊
MF 40 成岡輝瑠
FW 13 宮吉拓実
FW 34 古川大悟
FW 38 末永透瑛
監督
中山元気
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 5 江崎巧朗
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 4 松原后
MF 6 金子大毅
MF 7 上原力也
MF 25 中村駿
MF 71 倍井謙
FW 9 渡邉りょう
FW 79 ブラウンノア賢信
控え
GK 21 三浦龍輝
DF 2 川崎一輝
DF 3 森岡陸
DF 38 川口尚紀
MF 18 井上潮音
MF 33 川合徳孟
MF 39 角昂志郎
FW 11 マテウス・ペイショット
FW 20 佐藤凌我
監督
安間貴義
※14:00開始
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 1 ニック・マルスマン
DF 4 松田佳大
DF 5 喜岡佳太
DF 76 磯谷駿
MF 8 野寄和哉
MF 17 田邉光平
MF 27 小澤亮太
MF 45 山本桜大
MF 55 岡庭愁人
FW 9 有田稜
FW 20 河野孝汰
控え
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 15 板倉洸
MF 7 三沢直人
MF 28 小林成豪
MF 36 西堂久俊
MF 40 成岡輝瑠
FW 34 古川大悟
FW 38 末永透瑛
監督
中山元気
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 5 江崎巧朗
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 4 松原后
MF 6 金子大毅
MF 7 上原力也
MF 25 中村駿
MF 71 倍井謙
FW 9 渡邉りょう
FW 79 ブラウンノア賢信
控え
GK 21 三浦龍輝
DF 2 川崎一輝
DF 3 森岡陸
DF 38 川口尚紀
MF 18 井上潮音
MF 33 川合徳孟
MF 39 角昂志郎
FW 11 マテウス・ペイショット
FW 20 佐藤凌我
監督
安間貴義