[11.9 J2第36節](みらスタ)

※14:00開始

<出場メンバー>

[レノファ山口FC]

先発

GK 1 ニック・マルスマン

DF 4 松田佳大

DF 5 喜岡佳太

DF 76 磯谷駿

MF 8 野寄和哉

MF 17 田邉光平

MF 27 小澤亮太

MF 45 山本桜大

MF 55 岡庭愁人

FW 9 有田稜

FW 20 河野孝汰

控え

GK 21 チェ・ヒョンチャン

DF 15 板倉洸

MF 7 三沢直人

MF 28 小林成豪

MF 36 西堂久俊

MF 40 成岡輝瑠

FW 13 宮吉拓実

FW 34 古川大悟

FW 38 末永透瑛

監督

中山元気

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 5 江崎巧朗

DF 36 リカルド・グラッサ

DF 52 ヤン・ファンデンベルフ

MF 4 松原后

MF 6 金子大毅

MF 7 上原力也

MF 25 中村駿

MF 71 倍井謙

FW 9 渡邉りょう

FW 79 ブラウンノア賢信

控え

GK 21 三浦龍輝

DF 2 川崎一輝

DF 3 森岡陸

DF 38 川口尚紀

MF 18 井上潮音

MF 33 川合徳孟

MF 39 角昂志郎

FW 11 マテウス・ペイショット

FW 20 佐藤凌我

監督

安間貴義