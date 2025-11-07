軽く押すだけ、すいすい進む。掃除がもっとラクにな【ツインバード】の掃除機がAmazonに登場中‼
ゴミも空気も、清潔に。抗菌パックとラクステ機能で快適に。【ツインバード】の掃除機がAmazonに登場中‼
ツインバードの掃除機は、1.4キログラムの軽量ボディと自走式構造によって、軽い力で前に進み、お掃除の負担を大きく軽減するアイテムだ。
独自の関節ジョイント構造と特許取得済みのボールキャスターにより、小回りの利くヘッドが思い通りの動きを叶える。
抗菌仕様の使い捨てダストパックは、微細な粉末を99.6パーセントキャッチする不織布素材を採用し、排気までクリーンに保つ。独自の「ラクステ」機能により、ホコリの舞い散りを抑えながらワンタッチでゴミ捨てが可能。
スティックで広い床面、ハンディで階段や棚、すき間ノズルで狭い場所まで、3wayで家中を自在に掃除できる。自動モードではゴミを検知すると吸引力が最大70ワットにパワーアップし、LEDライトが赤く光ってお知らせ。フルフラットにしてもヘッドが浮かず、ベッドやソファ下の奥までしっかり届くお役立ちアイテムだ。
