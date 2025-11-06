¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤â¡Ä»ëÄ°Î¨¾å¾º¤Î¥«¥®¤Ï¥Ò¥í¥¤¥óµ±¤«¤»¤ë¡ÈÏÆÌò¤ÎË¡Â§¡É
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¡ÈÌ¤Íè¤ÎÉ×¡É¤¬ÍèÆü¤·¡¢Êª¸ì¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿¡£NHKÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡á¼Ì¿¿¡Ë¤Ç¡¢È¬±À¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ê34¡Ë¤À¡£
郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ë¸ÄÀÅª¤Ê´¶À¤¬°õ¾ÝÅª
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î½é²óÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï16.0¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡á¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¡¢Á°ºî¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê½é²ó15.4¡ó¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë²¼¹ßÀþ¡£°ì»þ¤Ï14.0¡ó¤Þ¤ÇÍî¤Ã¤³¤Á¤¿¤¬¡¢Âè5½µ¡Ê10·î27¡Á31Æü¡Ë¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï15.4¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾¾Ìî²È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¥¤·ù¤¤¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥È¥¤ÎÊì¤Ï¡ÔÍ¥¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡Õ¤È¿Íµ¤¥¥ã¥é¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡È¤ª¤¸¤¸ÍÍ¡É¤Ë¤Ï¡Ô¥¦¥¶¤¤¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£¡Ô¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤È¥È¥¤ÎÉã¤ò¸«Â³¤±¤ë¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡Õ¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬»ëÄ°Î¨¤ÎÄäÂÚ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡×¡Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡Éã¿Æ¤¬¡È»³»Õµ¤¼Á¡É¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡ÈÄ«¥É¥é¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¹ÃÈåÀ¤Ê¤·¤Î¥È¥¤ÎÉã¡¦¾¾Ìî»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡á53¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ý¤¦¤ë¤µ¤¯¥×¥é¥¤¥É¤Ð¤«¤ê¹â¤¤¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤â¡£»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ô·ù°´¶ÇÜÁý¡Õ¤«¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤Î2¿Í¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤¬¶¯Îõ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥È¥¤Î·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¹âÀÐ¤µ¤ó¤ÏÉ½¾ð¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âË¤«¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤¡£¤Þ¤¢¤ë¤¤¤ª¤Ç¤³¤È¤Þ¤¢¤ë¤¤ËË¤¬»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¤±¤ì¤É¡¢À¸Ì¿ÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¡¢¤Ä¤¤±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³²¼¿¿²Æ»á¤À¡£
¡¡¹âÀÐ¤Ï2014Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£19Ç¯¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢°Ê¹ß¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç2892¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥»¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤¬Íê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¬Éô¤µ¤ó¤ä¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤â¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè½µ¤«¤é¤ÎÎ¹´Û¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÎÀ¸À¥¾¡µ×¤µ¤ó¤ÈÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ç³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÓÃ«¤µ¤ó¤ÏÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤ë¤È¼Â¤Ë¹ª¤ß¤Ë´ÑµÒ¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÀ¸À¥¤µ¤ó¤â¡£郄ÀÐ¤µ¤ó¤â¤³¤Î2¿Í¤ËÉé¤±¤ºÆ²¡¹¤È¡¢¤½¤·¤ÆÀäÌ¯¤Ê´Ö¹ç¤¤¤Ç¾Ð¤¤¤òÁà¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î»³²¼¿¿²Æ»á¡Ë
¡¡Î¹´Û¤Î¼ç¤Ç¤¢¤ë²ÖÅÄÊ¿ÂÀ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬À¸À¥¤Ç¡¢ºÊ¤Î¥Ä¥ë¤¬ÃÓÃ«¡£¶¦¤Ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÉ´ÀïÏ£Ëá¤ÎÌò¼Ô¤À¡£
¡Ö¸½»þÅÀ¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤Ï²¿¤«¤ÈÊ¸¶ç¤¬Â¿¤¯¡¢ÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ë¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¹¥´¶ÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ô·ù¤¤¡Õ¤È¤¤¤¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Ë´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦ÉÔËþ¤ò¡¢²ÖÅÄÉ×ÉØ¤¬¥»¥ê¥Õ¤ÇÂåÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£²ÖÅÄÉ×ÉØ¤Ï·ÑÂ³»ëÄ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¤¡È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡É¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬Î¹´Û¤ò½Ð¤¿¸å¤â½ÐÈÖ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡Ä«¥É¥é¤Ë¤Ï¥µ¥Ö¥¥ã¥é¤¬·ù¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬µ±¤¯¤È¤¤¤¦¡È¥Ò¥Ã¥È¤ÎË¡Â§¡É¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÎø¤ËÍî¤Á¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¸«¤É¤³¤í¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡£¿ô»úÅª¤Ë¤Ï¤°¤º¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëº£¤Î¾õ¶·¤òÂÇÇË¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡È²áµî¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¤ÏÉ¬ÆÉ¤À¡£