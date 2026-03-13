女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが13日までに更新され、英国出身の俳優トミー・バストウ（34）と俳優の吉沢亮（32）のオフショットを公開した。同番組は「人生においてかけがえのない時間を共に過ごしたヘブンさんと錦織さん。錦織さんの名前について、『ばけばけ』の脚本を担当されているふじきみつ彦さんは