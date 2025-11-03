11月「運気の流れが変わる前に」あなたに訪れること【タロット星座占い】





「運気が変わる前の準備」

天空は今、華やかな成果ではなく、あなたの「基盤」を固めるよう静かに促しています。 一見、停滞に見えても焦らないでください。これは次に来る「それぞれの大きな躍進」のための、最も重要な準備期間なのです。



心を安定させる環境整備、知識の“幹”となる基礎固め。 今こそ、そうした「土台」に深く時間をかける時。その地道な「影」の努力こそが、ある時点であなたの才能を高め、進むべき道を「光」として照らし出すでしょう。



12月上旬は星の流れ＝運気が変わります。友人や仲間との「つながり」に見直しの時が訪れます。もし、そこであなたの魂が「違和感」という警告サインを感じ取ったなら…。 幸運の鍵は、その流れから静かに距離を置き、あなたのエネルギーを守る「勇気」にあるのです。（mimiel）







【牡羊座】 今のままで良ければ「いい人」を続けてください

【牡牛座】 落とし穴は 「いつも通り」

【双子座】 「チャンスの素通り」にならないために

【蟹座】 「気づいてください」大切なサイン

【獅子座】 ついに始まる「主役の舞台」

【乙女座】 11月に「たった1つのこと」で解決します

【天秤座】 そろそろ「やめましょう」

【蠍座】 もしそうなら運気は停滞していきます

【射手座】 今までの努力が実る「だからこそ大切なこと」

【山羊座】 運命を握る「2つの力」

【水瓶座】 「捨てた数だけ」霧が晴れます

【魚座】 「未来が好転していく」新しい習慣







（2025年・11月のあなたの運勢・最強日を全公開）

