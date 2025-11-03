エジプトの首都カイロ郊外に１日、全面開館した「大エジプト博物館」には、遺物の保存・修復などで約１２０人の日本人専門家が協力してきた。

国際協力機構（ＪＩＣＡ）専門家として長年、支援に携わった東日本国際大学客員教授の西坂朗子さん（５２）は「これからが始まり」と思いを新たにしている。（聞き手・カイロ支局 田尾茂樹）

――２００９年から支援に携わり、主要事業の「合同保存修復プロジェクト」で総括補佐を務めた。全面開館をどのように感じるか。

歴史的なスタート。現場で関われて幸せだ。同時に博物館を１００年、２００年、どう持続させていくかを考えると気が引き締まる。

――０６年に日本が協力を決めてから１９年。多くの苦労があったのでは。

日本とエジプト双方の意向をくみ取りながらの調整や合意形成は大変だった。革命やコロナ禍などで開館が何度も延期されたが、ツタンカーメンの遺物の修復など、「世紀の瞬間」のような場面に立ち会え、学ぶことの方が多かった。

――保存・修復の研修を受けた延べ２２５０人のエジプト人たちが、現在は各方面で活躍している。

省庁や国内博物館で陣頭指揮を執る人や、中東各地や欧米で活躍している人もいる。経験をさらに積んでレベルアップしており、今やライバルだと感じている。

――大エジプト博物館に期待することは何か。

観光客だけでなく、地元の子供に愛される博物館になってほしい。子供たちが次世代の遺産の守り手になってくれる。これまで展示の準備が中心だったが、今後は文化財の保存・修復の研究発信拠点として機能を高めることも期待される。

――日本からの来館者には何を見てほしいか。

日本の協力の象徴として、ツタンカーメン専用展示室には最新情報も含む日本語の解説文がある。エジプトの遺産をより深く味わえるのではないか。「クフ王の船」の展示では復元過程を実際に見ることもできる。日本の保存・修復技術への理解を深めてもらえればと思う。