値上げの波が、なかなか収まりません。 【写真を見る】補助金終了で電気・ガスどうなる？ガソリンは補助金抜けば200円超 イラン中東情勢で暮らしに不可欠「ナフサ」も心配 もともと今年は、数年続いてきた値上げが、落ち着くのではないかと言われていましたが、円安の長期化などもあって、値上げトレンドがまだ続きそうです。では、暮らしにまつわる価格の推移を見ていきます。 まずは電気料金。 ここ5年ぐら