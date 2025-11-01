中国の「巨大不動産バブル」を崩壊させた習近平政権の「悪手」とは…デベロッパーを次々と破綻へ追い込んだ政策の中身

不動産バブルが崩壊し、悪化の一途をたどる中国の経済。かつて「永遠に上がり続ける」と信じられた不動産神話はなぜ生まれ、そして崩壊したのか。人気のYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」を運営する“すあし社長”が、前・後編にわたって解説する。

※本稿は、すあし社長『あの国の「なぜ？」が見えてくる世界経済地図』（かんき出版）の一部を再編集してお届けします。2025年9月時点の世界経済、情勢に基づいた内容です。

中国の「不動産バブル」と「その崩壊」

「地方政府の財政」「金融システムの安定」、そして「14億人の国民生活」までもが深く結びついた、中国の成長モデルそのものの行き詰まりを示す、構造的な問題――。

それが、「不動産バブル」と「その崩壊」というテーマです。

かつて「永遠に上がり続ける」と信じられた不動産神話は、なぜ生まれ、そして、どのように崩壊したのか。また、その崩壊が、社会にどのような「負の遺産」を残したのか。

本稿では、巨大な罠のように中国経済に絡みつく、不動産問題の本質を一つひとつ解き明かしていきます。

巨大バブルが弾けたときの記憶は、日本がよく知っていることかもしれません。日本のバブル経済の絶頂期だった1990年の東京は、どのくらいの水準だったのでしょうか。

「年収」に対して住宅価格が何倍かを示すデータを見ると、「約15倍」でした。

では、中国はというと25年中期時点で北京37.4倍、上海37.2倍にも達しました。

なぜ、日本の水準を遥かに超える中国で巨大な不動産バブルが生まれたのか。その根源をたどると、地方政府の「ある特殊な財政構造」に行き着きます。

それが「土地財政」と呼ばれる仕組みです。

中国では土地は国のものであり、個人や企業は所有できず、国から長期間使用する権利（土地使用権）を買うことになります。

80年代以降、地方政府はこの制度を巧みに利用しました。農民から安い補償金で農地を事実上取り上げ、その土地の使用権を不動産開発業者（デベロッパー）にオークションなどで高く売却。そうすることで、地方政府は莫大な収入を得るようになったのです。

地方政府にとってこの「土地使用権の売却収入」はまさに「打ち出の小槌」になりました。

道路や橋、巨大な公共施設といったインフラ建設の資金となり、公務員の給料を払い、地域の経済成長率（GDP）を押し上げるための最も重要な財源となったのです。

土地を高く売れば売るほど財政が潤うため、地方政府は自らが不動産価格を吊り上げる最大の推進役となりました。

こうして、経済の実態からかけ離れた不動産価格の上昇が続くと、国民の間でも「不動産は決して裏切らない、最も安全で確実な資産だ」という神話が広く浸透しました。

不安定な株式市場に代わる有力な投資先も少ない中、多くの人々が資産形成の手段として不動産購入に殺到します。さらに、家を持っていなければ結婚もできない、といった社会的な風潮も、この熱狂に拍車をかけました。

結果、国民の資産は不動産に極度に偏り、住宅価格は常軌を逸した水準まで高騰します。

このあまりにも危険な状況に、ついに中央政府が動きます。

20年、習近平政権は、制御不能になった不動産バブルを「金融の安定を脅かす最大の脅威」と判断し、これまでの姿勢を急転換させました。そして投じられたのが、「三つのレッドライン」と呼ばれる政策です。

（注：三つのレッドラインとは、2020 年に中国政府が不動産デベロッパーに対して課し た厳格な財務基準のこと。「総負債比率」「純負債資本比率」「現金短期負債比率」の３つの指標に上限を設け、デベロッパーの過剰な借入の抑制を目的とした）

これは、不動産デベロッパーの借金総額に直接的な上限を設けるもので、事実上、彼らの資金調達ルートを断ち切るに等しい「外科手術」でした。

指導部としては、短期的な痛みを覚悟の上で、野放図な投機を終わらせ、共産党が経済をコントロールする力を取り戻すという、強い政治的な意図があったのです。

しかしこの手術は、予想を遥かに超える激震を市場にもたらしました。

常に多額の借金で事業を回してきたデベロッパーの資金繰りは、瞬く間に悪化。21年、業界最大手だった不動産会社、恒大集団が事実上のデフォルトに陥ったのです。これを皮切りに、大手のデベロッパーが次々と経営破綻へと追い込まれていきました。

政府の「秩序あるバブル潰し」は、市場の機能を破壊し、社会的な混乱を招くという、事態を引き起こしたのです。

