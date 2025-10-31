木村拓哉が主演を務める映画『教場』の新作となる、映画『教場 Reunion／Requiem』が公開されることを記念し、Netflixで過去の『教場』シリーズが初配信されることが決定した。

警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹による新感覚警察ミステリー小説『教場』シリーズ（小学館）。未来の警察官を育成する警察学校＝「教場」で繰り広げられる、冷酷無比な鬼教官・風間公親と、様々な想いを抱いて入学してきた生徒たちの対峙が評判を呼び、累計発行部数130万部を突破している。2020年には主演に木村を迎えたSPドラマ『教場』（フジテレビ系）が放送され、2021年には続編となるSPドラマ第2弾『教場II』（フジテレビ系）が、そして2023年には鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親－教場0－』（フジテレビ系）が放送された。

そんな連続ドラマの放送から3年の月日が経ち、『教場』シリーズ集大成となるプロジェクトが再始動。主演の木村、監督の中江功、脚本の君塚良一が再集結し、2026年にシリーズ初となる映画版として公開される。

Netflixで初配信されるのは、木村が演じる風間教官の冷徹なキャラクターが大きな話題となったシリーズ1作目となる『教場』、新たな生徒を迎えてもなお変わらぬ風間の姿が反響を呼び、唯一無二の世界観を確立させた2作目『教場II』、そして、風間が警察学校の教官になる前、刑事時代の物語を描いた『風間公親-教場 0-』の3作。風間とこれまでの生徒たちの魂のぶつかり合いを再び見ることができる。

あわせて、警察学校に入学したばかりの、警察官としての未来を夢見る爽やかな表情がおさめられている警察手帳の写真が公開。なお、この警察手帳は、映画本編中にも使用されている。

公開されたのは、8人生徒たち。門田陽光（綱啓永）は写真クラブに所属し、学校の日々を撮影している。星谷舞美（齊藤京子）は成績優秀で将来はストーカー犯罪を撲滅したいという目標を持つ。笠原敦気（金子大地）は、社会勢力の排除を目指して警察学校に入学し、氏原清純（倉悠貴）は寡黙で風間教場を冷静に観察している。初沢紬（井桁弘恵）は、妹の模範になるべく警察官を目指していて、渡部流（猪狩蒼弥）は観察力に長けていて絵を描くのが得意。、矢代桔平（佐藤勝利）は、警察に表彰された過去があり、将来を有望視されている。そして、若槻栄斗（中村蒼）は、明るい性格で、自身の格闘技の腕を何よりも信じている。

