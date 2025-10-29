こんな使い方あったの⁉家事が圧倒的にラクになる『クッキングシート』の使い方3選
蒸し料理やお菓子作りなどなど、調理の際によく使われる「クッキングシート（オーブン用シート）」。
キッチンで活躍するイメージが強いですが、じつはそれ以外の場面でも重宝するすぐれもの！
やわらかく、ある程度耐久性のある素材だから、掃除やラッピングにも使えるんです。
というわけで、日々の生活に役立つ便利なワザを3つご紹介！
※クッキングシートの商品説明書をよく読み、用途に合っているか確認したうえで使用してください。
頑固な水あか落としに！
お風呂や水道の蛇口などのしぶとい水あか汚れ。じつは、クッキングシートで落とせます！
やり方は簡単。
シートをかるくくしゃっと丸めてこするだけで、見違えるほどピカピカに！ 水でぬらしても、乾いたままでもOKです。
専用のスポンジや洗剤いらずで手軽にできるから、日々の掃除にも取り入れやすいですよね。
くるっと丸めて漏斗（ろうと）の代わりに
重曹やクエン酸などの粉末洗剤、調味料、ビーズなどの細かいものの詰め替えは、こぼしてしまいそうでドキドキ……。
そんなときは、クッキングシートを漏斗代わりにすると便利！
シートを丸めて容器の口に差し入れたら、上部を指でかるく広げてみて。あとは、漏斗状になったシートの中に入れるように詰め替えれば、こぼす心配もありません！
トーストしたパンのカリカリ感をキープ！
ラッピングペーパーの代わりに！
手作りスイーツのおすそわけ、気軽なプチギフトのラッピングにも大活躍！茶色いペーパーを使ってナチュラルテイストにアレンジするのもおすすめです。
袋状（写真右）に包むなら……
（1）長方形にカットしたクッキングシートを縦長に広げ、中央より少し上にお菓子などを置く。
（2）シートの下半分を上にかぶせ、シートの左右をお菓子などにかぶせるように内側に折り込む。
（3）上部をしぼってリボンで結ぶ。
端をねじり、ラフにキャンディ包み（写真左）にするのもあり！
包むもののサイズに合わせて、形を作りやすいのもクッキングシートならではのメリットですよ。
すぐに手に入るクッキングシートだから、今日からマネできるものばかり！
気軽に試してみてくださいね。