こんな使い方あったの⁉家事が圧倒的にラクになる『クッキングシート』の使い方3選

蒸し料理やお菓子作りなどなど、調理の際によく使われる「クッキングシート（オーブン用シート）」。

キッチンで活躍するイメージが強いですが、じつはそれ以外の場面でも重宝するすぐれもの！

やわらかく、ある程度耐久性のある素材だから、掃除やラッピングにも使えるんです。

というわけで、日々の生活に役立つ便利なワザを3つご紹介！

※クッキングシートの商品説明書をよく読み、用途に合っているか確認したうえで使用してください。

頑固な水あか落としに！

お風呂や水道の蛇口などのしぶとい水あか汚れ。じつは、クッキングシートで落とせます！

やり方は簡単。

シートをかるくくしゃっと丸めてこするだけで、見違えるほどピカピカに！ 水でぬらしても、乾いたままでもOKです。

専用のスポンジや洗剤いらずで手軽にできるから、日々の掃除にも取り入れやすいですよね。

くるっと丸めて漏斗（ろうと）の代わりに

重曹やクエン酸などの粉末洗剤、調味料、ビーズなどの細かいものの詰め替えは、こぼしてしまいそうでドキドキ……。

そんなときは、クッキングシートを漏斗代わりにすると便利！

シートを丸めて容器の口に差し入れたら、上部を指でかるく広げてみて。あとは、漏斗状になったシートの中に入れるように詰め替えれば、こぼす心配もありません！

トーストしたパンのカリカリ感をキープ！

ラッピングペーパーの代わりに！

手作りスイーツのおすそわけ、気軽なプチギフトのラッピングにも大活躍！茶色いペーパーを使ってナチュラルテイストにアレンジするのもおすすめです。

袋状（写真右）に包むなら……

（1）長方形にカットしたクッキングシートを縦長に広げ、中央より少し上にお菓子などを置く。

（2）シートの下半分を上にかぶせ、シートの左右をお菓子などにかぶせるように内側に折り込む。

（3）上部をしぼってリボンで結ぶ。

端をねじり、ラフにキャンディ包み（写真左）にするのもあり！

包むもののサイズに合わせて、形を作りやすいのもクッキングシートならではのメリットですよ。

すぐに手に入るクッキングシートだから、今日からマネできるものばかり！

気軽に試してみてくださいね。

（『オレンジページ』2025年11月2日号より）