º£Ç¯¤Ï´Å¤¤¡ª ¡í²ÌÊª¤Î½÷²¦¡í ¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÈÎÇä»Ï¤Þ¤ë¡¡¿©¤Ù¤´¤í¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Ë¤Ï¡©¡Ê»³·Á¡Ë
Á´¹ñ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Î¤ª¤è¤½£·³ä¤ò»³·Á¸©»º¤¬Àê¤á¤ë¤Î¤¬À¾ÍÎ¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¼çÎÏÉÊ¼ï¤Î¡Ö¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡×¤ÎÈÎÇä¤¬¤¤ç¤¦¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Å¹Æ¬¤ÏÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ë¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¡£¡Ö²ÌÊª¤Î½÷²¦¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë²ÌÊª¡Ö¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
¼ý³Ï¤Ï¤¹¤Ç¤Ëº£·î¤ÎÃæ½Ü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÎÇä¤Ï¤¤ç¤¦¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¿©¤Ù¤´¤í¤Î¸«¶Ë¤á¤¬Æñ¤·¤¤²ÌÊª¤Ç¤¹¡£¼ý³Ï¤·¤Æ¤¹¤°¤Ï¸Ç¤¯¡¢¿©¤Ù¤´¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²Ì¼Â¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¸©¤ÏÈÎÇä³«»Ï´ð½àÆü¤òÀß¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤¬¤½¤Î´ð½àÆü¤Ç¡¢Äã²¹¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¡¢ÈÎÇä¤ò¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÍ½ÎäÉÊ¡×¤Î¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬»³·Á»ÔÆâ¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤Ï»î¿©¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢»³·Á¤¬¸Ø¤ë¤½¤ÎÌ£¤ò£Ð£Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï
Ë¬¤ì¤¿¿Í¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Ë¬¤ì¤¿¿Í¡Ö¡Ê¸Ç¤µ¤¬¡Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
Ë¬¤ì¤¿¿Í¡Ö¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¡×
Ë¬¤ì¤¿¿Í¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¤§¡ª¡×
¢£º£Ç¯¤Ï´Å¤¤¡ª
º£Ç¯¤ÏÃå²Ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ëÎ¢Ç¯¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¼ý³ÏÎÌ¤ÏµîÇ¯¤è¤ê£²³ä¤Û¤É¾¯¤Ê¤¤£±Ëü£²£´£°£°¥È¥ó¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤¬½ë¤¯±«¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¼Â¤Ï¾®¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´Å¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©ÇÀÎÓ¿å»ºÉô¡¡±à·ÝÂç¹ñ¿ä¿Ê²Ý¡¡°ËÆ£¹¸Ê¿¡¡µ»»Õ¡Ö¹ØÆþ¤·¤¿¤é²È¤Ç´°½Ï¤µ¤»¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï´Å¤ß¹á¤êÀå¤¶¤ï¤êºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÖ¤¤¤¤¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ö¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡×¤Î¿©¤Ù¤´¤í¤Ï¼´¤¬¤·¤ª¤ì¡¢¼´¤Î¼þ¤ê¤Ë¥·¥ï¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Ç¡¢
¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ê²Ì¼Â¤òÄ¯¤á¤ëÆü¡¹¤â½©¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£