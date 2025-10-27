世界的な「船舶管理会社」トップの懸念

「我々はフリート（船隊）だけでなく、クルー（船員）への投資も非常に重要だと考えている」

ノルウェー海運大手ウィルヘルムセン・グループの船舶管理会社ウィルヘルムセン・シップマネジメント（WSM）のハーコン・レンツCEO（最高経営責任者）が2025年9月に来日した際、東京都内で会見を行い、船員確保について持論を展開しました。

日本人船員で構成される内航海運のみならず、世界的な課題となっている船員不足。この解決策の一つとしてレンツCEOは「2年以内に200―300人のアフリカ人船員を確保できれば」と話します。

WSMは全世界で310隻の船舶管理を手掛けており、日本ともつながりが深いのが特徴です。1990年に日本郵船の自動車船の、1994年に雄洋海運（現NYKエナジーオーシャン）のLPG（液化石油ガス）船の管理を始めて以降、日本企業が関係する海上輸送で実績を積み重ねてきました。現在、同社が管理する日本船はガス船と自動車船を中心に全体の15％、顧客ベースで見ても日本企業が28％を占めています。

「多くの新しい規制や報告要件が増える中、陸上スタッフが少ない小規模の船主が、それら全てに対応し、さらに人材を採用することは難しい。そうした点から当社のような第三者の船舶管理会社を利用するメリットがあるだろう」（レンツCEO）

そもそも船舶管理会社とは、船舶を保有する船主（オーナー）から委託を受け、船主に代わって船舶管理業務を事業として手掛ける会社です。日本でも日本郵船グループの「NYK LNGシップマネージメント」や商船三井グループの「MOLシップマネージメント」などがあります。

その業務内容は、船舶の運航管理だけでなく、安全航行に必要な船体や機器類などの保守・維持、物品の購買、船員の雇用と教育・配乗手配、国際条約や船級規則、旗国・寄港国の法律を遵守するためのサポートなど多岐にわたります。

かつては船主が船舶の保有と管理の両方を担っていましたが、現在では船主は船舶の保有のみに専念し、実際の運航は船舶管理会社が請け負うという形態が一般的になりつつあります。

日本の物流に関係大アリ!?

WSMは船舶管理会社としては世界で6位から7位の規模で、近い将来の計画として2030年頃までに管理船隊を440―450隻規模まで拡大することを計画しています。



ウィルヘルムセン・シップマネジメントのハーコン・レンツCEO（画像はイメージ）。



一方で課題となっているのが船員の不足です。例えば輸出入の99%を海上輸送に頼っている日本の商船隊は外国籍・日本籍合わせて約2300隻が運航されているものの、それを支える船員の国籍はフィリピン（68%）とインド（14%）で約8割を占めており、日本人船員は1.6％にすぎません。

実はこのフィリピンとインドで船員志望者が減少しつつあり、WSMは船員確保に危機感を抱いています。また、全世界の船員の15％を占めていたロシア人とウクライナ人が、2022年から始まった両国の戦争で確保しにくくなり、不足状況が一気に悪化したといわれています。

世界的には、特にキャデット（幹部船員候補生）の不足が深刻で、2025年時点で8.5％、2030年には10％足りなくなるとみられます。これは、船舶の運航隻数が全世界的に増えているものの、早期退職や長期休暇などで船から離れるクルーが増加しているうえ、訓練機関における若手人材の受け入れ不足といった要因があげられるでしょう。

WSMの船員プールは約1万5000人規模でキャデットは約300人。クルー契約に関してはフィリピンとインドの2か所が主要な拠点となっており、両国には訓練センターが設けられています。このほか同社はポーランドやウクライナ、ルーマニアといった東欧エリアの船員を多く確保しています。

そこでWSMが次に注目しているのが“アフリカ”です。

「現在、人材のネットワークを増やすことを目的に、アフリカのケニアでも船員の育成プログラムを始めた。ケニアには優れた海事アカデミーがあり、同国出身のアフリカ人がクルーズ船で多く働いていることを確認している」と話します。

今後、日本とのつながりが深い同社がアフリカ人船員を多く採用することで、日本の物流を支えるアフリカ人が増える可能性もあります。