【とろけるキャラメルソースが絶品】ハーゲンダッツ”クランチアーモンドキャラメル”が新発売♪
2025年10月21日(火)から、ハーゲンダッツ(Häagen-Dazs)のミニカップ「クランチアーモンドキャラメル」が期間限定で新発売!とろけるキャラメルソースと濃厚なキャラメルアイスクリーム、カリカリ食感のアーモンドが合わさった新作ハーゲンダッツ。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されています♪
とろ～り&カリカリ食感が楽しめるハーゲンダッツ
価格:351円(税込)
今回の新作ハーゲンダッツは、これから寒くなる秋冬にぴったりな濃厚アイスクリームになっていて、アーモンドとキャラメルを組み合わせている商品です♪
東京ばな奈×ミッキー&フレンズ♡2025クリスマス限定ショコラサンド登場
蓋を開けると…
天面にはキャラメルソースが広がっていて、とてもインパクトがあります!
その下はキャラメルアイスクリームにクラッシュされたキャンディングアーモンドが混ぜ込まれています。
ツヤツヤでとろ～りとしたキャラメルソースはほろ苦くビターな味わいになっています。ねっとり濃厚で生キャラメルのようなソースに仕上がっています。
その下は甘みが強くミルキーな味わいのキャラメルアイスクリームになっています!
アイスクリームに混ぜ込まれているキャンディングアーモンドは、砕いたアーモンドを飴掛けし、さらにホワイトチョコレートで包み込むダブルコーティング製法が採用されています。
香ばしく塩味のきいたアーモンドはカリッとした食感で、ホワイトチョコレートのほのかな甘みがアクセントになっています。
とろけるキャラメルソースのほろ苦さを感じつつ、コクのあるキャラメルアイスクリームとの甘みのバランスがとても良く、満足感のあるアイスクリームです!
【アイスマニア】ちゃんれいの評価
クランチアーモンドキャラメル
味:★★★★★
見た目:★★★★★
コスパ:★★★★★
カロリー:★★★☆☆
食感:★★★★★
ビターなキャラメルソースにミルク感のあるキャラメルアイスクリーム、香りの良いアーモンドが絶妙にマッチしています!濃厚系のアイスクリームがお好きな方はぜひ食べてみてください♪
商品情報
▼原材料
クリーム（生乳（北海道））、キャラメルソース、砂糖、乳等を主要原料とする食品、脱脂濃縮乳、ホワイトチョコレートがけキャンディングアーモンド（アーモンド、ココアバター、乳糖、砂糖、全粉乳、植物油脂、食塩）、卵黄／安定剤（ペクチン）、植物レシチン、バニラ香料、（一部に乳成分・卵・大豆・アーモンドを含む）
▼栄養成分 [1個当たり] 容量 92ml
エネルギー:242kcal
たんぱく質:3.7g
脂質:11.3g
炭水化物:24.6g
食塩相当量:0.2g
(推定値)
※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。