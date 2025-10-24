【とろけるキャラメルソースが絶品】ハーゲンダッツ”クランチアーモンドキャラメル”が新発売♪

2025年10月21日(火)から、ハーゲンダッツ(Häagen-Dazs)のミニカップ「クランチアーモンドキャラメル」が期間限定で新発売!とろけるキャラメルソースと濃厚なキャラメルアイスクリーム、カリカリ食感のアーモンドが合わさった新作ハーゲンダッツ。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されています♪

とろ～り&カリカリ食感が楽しめるハーゲンダッツ

価格:351円(税込)

今回の新作ハーゲンダッツは、これから寒くなる秋冬にぴったりな濃厚アイスクリームになっていて、アーモンドとキャラメルを組み合わせている商品です♪

蓋を開けると…

天面にはキャラメルソースが広がっていて、とてもインパクトがあります!

その下はキャラメルアイスクリームにクラッシュされたキャンディングアーモンドが混ぜ込まれています。

ツヤツヤでとろ～りとしたキャラメルソースはほろ苦くビターな味わいになっています。ねっとり濃厚で生キャラメルのようなソースに仕上がっています。

その下は甘みが強くミルキーな味わいのキャラメルアイスクリームになっています!

アイスクリームに混ぜ込まれているキャンディングアーモンドは、砕いたアーモンドを飴掛けし、さらにホワイトチョコレートで包み込むダブルコーティング製法が採用されています。

香ばしく塩味のきいたアーモンドはカリッとした食感で、ホワイトチョコレートのほのかな甘みがアクセントになっています。

とろけるキャラメルソースのほろ苦さを感じつつ、コクのあるキャラメルアイスクリームとの甘みのバランスがとても良く、満足感のあるアイスクリームです!

【アイスマニア】ちゃんれいの評価



クランチアーモンドキャラメル

味:★★★★★

見た目:★★★★★

コスパ:★★★★★

カロリー:★★★☆☆

食感:★★★★★

ビターなキャラメルソースにミルク感のあるキャラメルアイスクリーム、香りの良いアーモンドが絶妙にマッチしています!濃厚系のアイスクリームがお好きな方はぜひ食べてみてください♪

商品情報



▼原材料

クリーム（生乳（北海道））、キャラメルソース、砂糖、乳等を主要原料とする食品、脱脂濃縮乳、ホワイトチョコレートがけキャンディングアーモンド（アーモンド、ココアバター、乳糖、砂糖、全粉乳、植物油脂、食塩）、卵黄／安定剤（ペクチン）、植物レシチン、バニラ香料、（一部に乳成分・卵・大豆・アーモンドを含む）

▼栄養成分 [1個当たり] 容量 92ml

エネルギー:242kcal

たんぱく質:3.7g

脂質:11.3g

炭水化物:24.6g

食塩相当量:0.2g

(推定値)

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。