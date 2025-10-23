この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ユニクロの新たなグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」（大阪市北区、LINKS UMEDA 1・2階）で10月23日、記者説明会が開かれ、綾瀬はるかさんと松下洸平さんが登壇するトークショーも行われた。



2人は「UNIQLO UMEDA」およびオンラインストア限定で24日から販売を開始する「欧州特別コレクション」のコーディネートで登場。綾瀬さんは「とても大きくて、回るのに時間がかかりそうですが、それも含めてたっぷり楽しめそうなお店だと思いました」と笑顔を見せ、松下さんは「1階にはカシミヤの売り場もあって、カラーバリエーションがとても豊富なので、見ているだけでも楽しいです。ワクワクする店舗だと思います」と話した。



イベントの最後に綾瀬さんは「いよいよ明日オープンということで、とても楽しみです。今日はお招きいただきありがとうございました。多くの方に来ていただけるよう、一緒に盛り上げていけたらと思います」とコメント。松下さんも「このような貴重な機会をいただけて嬉しく思います。国内だけでなく、世界中に店舗がありますが、この梅田の店舗もたくさんの方に楽しんでもらえたらと思います」と語った。



売場面積約1300 坪で西日本最大というグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」は、10月24日にオープンする。