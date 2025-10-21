Photo:aica

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

スマホを長時間見ていたら、首がガチガチ、指もじんわり痛い。ふと気づくと完全に猫背。気をつけよう気をつけようと思いつつも、つい……。

そんな方にぜひチェックしてみてほしいのが、スマホリング「SYANTO Ring Connect」。

「スマホリングってスマホを落とさずにすむ、あれですよね？」と思いきや、このリングはそれにとどまらず、なんと“姿勢までサポート”してくれるらしい！そんなことってある？と、半信半疑の気持ちで試してみました。

見た目は“上品でオトナ”なスマホリング

Photo:aica

長時間スマホを使っても疲れにくく、操作姿勢をサポートしてくれるのがウリの「SYANTO Ring Connect」。スマホを支えて持ちやすくする従来のスマホリングの機能に加え、指や首の負担まで軽減してくれるとか……！

Photo:aica

見た目は上質なレザー小物のような佇まい。よくある金属製のスマホリングとは形状からして全く異なり、上質感もあって、なんだか指通しもよさそう。

金属製のスマホリングって長く使っていると指に食い込んで痛くなったりするけれど、「SYANTO Ring Connect」の薄さは0.6mm、重さはわずか5.6g。スマートさと軽さも魅力です。

Photo:aica

素材はなんと鹿の革。触ると手に馴染む感覚のあるやわらかい革で、スマホガジェットっぽくない。どんなケースにもなじみやすく、“持ちものを整えたい”というオトナの欲を叶えてくれます。

気になる機能性はいかに……。

人間工学設計】首・手指を守る健康リング SYANTO Ring Connect 3,502円 【数量限定/12%OFF】SYANTO Ring Connect 1点 商品ページを見る

スマホがなんか軽い。体もラクになったような？

Photo:aica

装着の仕方は、とても簡単。スマホケースの隙間にシートを差し込むだけ。

Photo:aica

貼り付け式じゃないのでスマホを変えても簡単に付け替えられます。スマホだけではなく、iPadにも装着可能。（ちなみに写真は、わかりやすいように透明のiPadケースに「SYANTO Ring Connect」を差し込んだ様子を真上から撮影したところです）。

Photo:aica

実際にスマホケースに装着してみると、どことなくスマホが軽く感じられたうえに安定感があります。革が指をやさしく包み込むようにフィットして、長時間動画を見ても痛くならなさそう。 金属製リングの“カチッと固定する感じ”とは違って、ふんわり支えてくれる感覚です。

Image: あけび動作の学校 株式会社

「SYANTO Ring Connect」が姿勢をサポートしてくれるのは、リングを底面に取り付ける独自の構造のおかげ。スマホの画面が自然と垂直に立つという仕組みで、視線の位置のクセづけにより、個人的に長時間使っても以前のような首のだるさを感じにくくなりました。

Photo:aica

“スマホを握る”のではなく“吊るす・ぶら下げる”という発想から生まれたというだけあり、どの指で持ってもいいし、いろんな持ち方ができます。

Photo:aica

スマホリングが“スマホ首”対策になるなんて思ってもみなかったけれど、寝転んでSNSをチェックしても、指の付け根が痛くならなくて地味にうれしかったです！

外出先でさらに実感する、その快適さ

Photo:aica

見た目の上品さもうれしい「SYANTO Ring Connect」。革の質感がスマホ背面のワンポイントになってアクセサリー感覚で使えます。

Photo:aica

それでいて、落下防止の安心感もハンパないです。

外出中、子どもと手をつないでいて片手でスマホを持たなきゃいけないときも、リングに指を通しておけば安定感が抜群でした。操作もしやすい！

Photo:aica

バッグに入れていても革の存在感があるので、サッと取り出せます。毎日手に取るものだからこそ、こういう“ちょっとした便利”を感じさせてくれるのって、めちゃくちゃ推せます。

スマホライフをさらに快適にしてくれる「SYANTO Ring Connect」。さらに詳しく知りたい方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。

人間工学設計】首・手指を守る健康リング SYANTO Ring Connect 3,502円 【数量限定/12%OFF】SYANTO Ring Connect 1点 商品ページを見る

＞＞【人間工学設計】首・手指を守る健康リング SYANTO Ring Connect

Image: あけび動作の学校 株式会社

Photo: aica

Source:CoSTORY