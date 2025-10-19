Wikipedia¤ÏAI¤ÎÂæÆ¬¤Ç¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç8¡ó¤â¸º¾¯¡¢AI¤ÎÉáµÚ¤ÇÍ«¤ÌÜ¤Ë¤¢¤¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
Í³²¤Ê¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤äÁÆ°¤ÊAI¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤Þ¤ó±ä¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Wikipedia¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎÎÉ¿´Åª¤Ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊWikipedia¤â¡¢¶áÇ¯ÉáµÚ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëAI¤äÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
New User Trends on Wikipedia - Diff
https://diff.wikimedia.org/2025/10/17/new-user-trends-on-wikipedia/
Wikipedia says traffic is falling due to AI search summaries and social video | TechCrunch
https://techcrunch.com/2025/10/18/wikipedia-says-traffic-is-falling-due-to-ai-search-summaries-and-social-video/
Wikipedia¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤Ç¥·¥Ë¥¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥ß¥é¡¼»á¤¬¡¢¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¸þ¤±¥Ö¥í¥°¡¦Diff¤Ç¡¢¡ÖWikipedia¤ÎºÇ¿·¥æ¡¼¥¶¡¼Æ°¸þ¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥í¥°¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤Ï2025Ç¯3·î¤Ë¡Ö¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÁ´ÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥ß¥é¡¼»á¤Ï¡Ö´ë¶È¤¬¿·¤·¤¤AIÂÎ¸³¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ËWikipedia¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤Ï2025Ç¯4·î¤Ë¡Ö¥Ü¥Ã¥È¤ä¥¯¥í¡¼¥é¡¼¤¬Wikipedia¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸¡º÷¤¹¤ëºÝ¡¢¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë²áÅÙ¤ÎÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥Ã¥È¤È¥¯¥í¡¼¥é¡¼¤Ïµ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤â°ú¤Â³¤¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥ß¥é¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Wikipedia¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏËè·îÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¿ô½½²¯·ï¤Î¥Ú¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬¿Í´Ö¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¤òÊ¬Îà¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¿Í´Ö¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ü¥Ã¥È¤¬¾¦ÍÑ¸¡º÷¤äAIÂÎ¸³¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÊýË¡¤ËÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¥¹¥¯¥ì¥¤¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¥Ü¥Ã¥È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹âÅÙ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í´Ö¤òÁõ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤Ï»ØÉ¸¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÀµ³Î¤Ê¤â¤Î¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÊ¬ÎàÊýË¡¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯5·îº¢¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿Í´Ö¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î°Û¾ïÁý²Ã¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤Ï¥Ü¥Ã¥È¸¡½Ð¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄ´ººµÚ¤Ó¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¸å¡¢³«È¯¤·¤¿¿·¤·¤¤¥í¥¸¥Ã¥¯¤òÍÑ¤¤¤Æ2025Ç¯3·î¤«¤é8·î¤Þ¤Ç¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿¤òºÆÊ¬Îà¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢5·î¤È6·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î°Û¾ïÁý²Ã¤Ï¡¢¸¡½Ð¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ü¥Ã¥È¸¡½Ð¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë²áµî¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢²áµî¿ô¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆWikipedia¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í´Ö¤Î¥Ú¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤ÎÆ±»þ´ü¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÌó8¡ó¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ï2021Ç¯9·î°Ê¹ß¤Î¡¢·î¤´¤È¤ÎWikipediaÁ´¸À¸ìÈÇ¤Ø¤Î¿Í´Ö¤Î¥Ú¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥°¥é¥Õ¡£2025Ç¯4·î¤Þ¤Ç(ÀÄÀþ)¤Ï¤Û¤Ü°ìÄê¤À¤Ã¤¿¥Ú¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬¡¢4·î°Ê¹ß¤Ë½ù¡¹¤Ë¤½¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ß¥é¡¼»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¸º¾¯¤Ï¡¢À¸À®AI¤È¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¿Í¡¹¤Î¾ðÊó¸¡º÷ÊýË¡¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Wikipedia¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸¡º÷¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ²óÅú¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Google¸¡º÷¤Î¡ÖAI¤Ë¤è¤ë³µÍ×¡×¤Î¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤¬¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¸º¾¯¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Google¤¬¡ÖAI¤Ë¤è¤ë³µÍ×¡×µ¡Ç½¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬µÞ¸º¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Google¸¡º÷¤Ë¡ÖAI¤Ë¤è¤ë³µÍ×¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬µÞ¸º¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ» - GIGAZINE
¥ß¥é¡¼»á¤Ï¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¸º¾¯¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸¡º÷¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ²óÅú¤òÄó¶¡¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥§¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥½¡¼¥·¥ã¥ëÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¾ðÊó¤òÃµ¤¹·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Wikipedia¤Î¤è¤¦¤Ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÍøÍÑÎÌ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼Æ°¸þ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢Wikipedia¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¾ðÊó¤òÃµ¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤âÆ±ÍÍ¤ÎÊÑ²½¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢AI¤¬Wikipedia¤Î¤è¤¦¤Ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼¹Ù¹¤ÊAI¥¹¥¯¥ì¥¤¥Ô¥ó¥°¤¬¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈWikimediaºâÃÄ¤¬È¯É½ - GIGAZINE
¥ß¥é¡¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤é¤Î·¹¸þ¤Ï°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÄ¾ÀÜWikipedia¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âWikipedia¤ÏÃÎ¼±ÉáµÚ¤Î¿·¤·¤¤·Á¼°¤¬°ÍÂ¸¤¹¤ëºÇ¤âµ®½Å¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë(LLM)¤ÏWikipedia¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤¿¤á¤ËWikipedia¤Î¾ðÊó¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Wikipedia¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÁ´ÂÎ¤ÇWikimedia¤ÎÃÎ¼±¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤¬ºîÀ®¤·¤¿ÃÎ¼±(Wikipedia)¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤ÎÉáµÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¡¢Wikipedia¤Ï¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤¬Äê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÂçµ¬ÌÏÄ´ºº¤ÇÂ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃæÎ©Åª¤ÇÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¸»¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¹â¤¤¿®Íê¤ÈÉ¾²Á¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤¬ÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤ÊýË¡¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Wikipedia¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍøÍÑ¤¹¤ëLLM¡¢AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡¢¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥©¡¼¥à¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÌµÎÁ¤ÎÃÎ¼±¤¬»ýÂ³Åª¤ËÎ®ÄÌ¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖWikipedia¤Ø¤ÎË¬Ìä¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤è¤¦Â¥¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£Wikipedia¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤â¸º¤ê¡¢¤³¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¸Ä¿Í´óÉÕ¼Ô¤â¸º¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¥ß¥é¡¼»á¤Ï¡ÖWikipedia¤Ï¡¢¸¡¾Ú²ÄÇ½À¡¢ÃæÎ©À¡¢Æ©ÌÀÀ¤È¤¤¤¦´ð½à¤òÈ÷¤¨¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤ò»Ù¤¨¤ëÍ£°ì¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¡¹¤ÎÆü¡¹¤Î¾ðÊó¥Ë¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤·Á¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¡¹¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤ò¿®Íê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¾ðÊó¤Î½Ð½ê¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î¾ðÊó¸»¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢»²²Ã¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¹â¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¿·¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯·¹¸þ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤ÎÊÑ²½¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤È¥ß¥é¡¼»á¤Ï¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥é¡¼»á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢Ã¯¤â¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´°Á´À¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¾ðÊó¤ò¸¡º÷¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢°úÍÑ¸µ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¸µ¤Î¾ðÊó¸»¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¼çÄ¥¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿ÃÎ¼±¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£À¸À®AI¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢»Ù±ç¤ËÃÍ¤¹¤ëÀ¸¿È¤Î¿Í´Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³èÆ°Åª¤Ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤Ï¡Ö¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆWikipedia¤Î¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ä¥Ä¡¼¥ë¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ëº£¤³¤½¡¢¿Í´ÖÃæ¿´¤Î¼«Í³¤ÊÃÎ¼±¤òÀ¤³¦¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢Wikipedia¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ÎÉôÊ¬¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥é¡¼»á¤Ï¡ÖÁÏÀß¤«¤é25Ç¯¡¢Wikipedia¤¬»ý¤Ä¿ÍÎà¤ÎÃÎ¼±¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀ¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¼±¤ÎÁÏÂ¤¤È¶¦Í¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Î¼«Í³¤ÊÃÎ¼±¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢³§ÍÍ¤Ë¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤ëÊýË¡¤È¿·¤·¤¤ÊýË¡¤ÎÎ¾Êý¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÎÃÎ¼±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Wikipedia¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¸ºß¤·Â³¤±¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬Ì¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Í³¤ÇÀµ³Î¤Ê¿ÍÎà¤ÎÃÎ¼±¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£