全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・学芸大学の焼酎酒場店『干支屋（ゑとや）』です。

夏野菜と魚が彩る目にも楽しい料理と涼やかな焼酎ソーダ

達筆な文字でびっしりと書かれた品書を眺めているだけで、あれもこれもと夢は広がるばかり。でもまずは旬の野菜たっぷりの「おばんざい盛」から始めるのが正解。これには、どんな料理にも寄り添う麦焼酎「情け嶋」をぜひ。

店主の広瀬さんは元々酒場好き。いつしか自分でも店をやりたいと思うようになり、名店の門を叩いた。料理は一見シンプルながら、意外性のあるひと工夫が光る。例えば、つるむらさきの下にめかぶを忍ばせたり、きんぴらに柚子山椒を使ったりと、心ときめくエッセンスを加えるのが上手い。

食べ歩きにもよく行くそうで、どこに行っても頭の中で常に食材の組み合わせを考えてしまう根っからの料理人だ。〆には、「甘いもので飲むのも好き」という広瀬さんが推す「焼酎いちじくレーズンバター」を、黒糖焼酎と味わえば、心もほどける至福の時間だ。

店主：広瀬羊右さん「四季折々の旬の味にピッタリの夏焼酎も入荷します」

［住所］東京都目黒区鷹番2-21-19

［電話］03-4500-0705

［営業時間］17時〜24時※土・日は12時〜

［休日］不定休※Instagram参照

［交通］東急東横線学芸大学駅東口から徒歩3分

撮影／貝塚隆、取材／岡本ジュン

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

