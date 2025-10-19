チョコボール×サンリオ、シナモロールとコラボした「チョコボール 北海道ミルク」発売/定番品は限定パッケージに

森永製菓は、サンリオのキャラクター･シナモロールとコラボレーションした「チョコボール 北海道ミルク」を10月21日から期間限定で発売する。なくなり次第終了。

また、定番のピーナッツ･キャラメル･いちごもポムポムプリン･ポチャッコ･マイメロディとコラボした限定デザインとし、10月下旬から2026年1月下旬までの期間限定で発売する。

合わせて、10月21日から11月20日までの間、対象のチョコボールを購入すると、オリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーンを実施する。

〈チョコボール×サンリオ 商品概要〉

◆チョコボール 北海道ミルク

サクサク食感のビスケットを、北海道産全粉乳を使用したまろやかな味わいのホワイトチョコレートでコーティングした。パッケージには、牛柄のキョロちゃんとキョロちゃんキャップをかぶったシナモロールをデザインしている。19g、オープン価格。

森永製菓「チョコボール 北海道ミルク」

◆チョコボール ピーナッツ

風味際立つピーナッツをクリスプ層で包み、チョコレートでコーティングした。ポムポムプリンとコラボした限定パッケージ。28g、オープン価格。

森永製菓「チョコボール ピーナッツ」

◆チョコボール キャラメル

まろやかでコクのあるキャラメルを、チョコレートでコーティングした。ポチャッコとコラボした限定パッケージ。28g、オープン価格。

森永製菓「チョコボール キャラメル」

◆チョコボール いちご

サクサクパフ入りチョコをいちごチョコでコーティングした。コーティングのいちごチョコはつぶつぶ苺入りで、見た目にもこだわった。マイメロディとコラボした限定パッケージ。25g、オープン価格。

森永製菓「チョコボール いちご」

〈チョコボール×サンリオ コラボ キャンペーン 概要〉

また、チョコボールとサンリオキャラクターズのコラボレーションによるプレゼントキャンペーンを2025年10月21日から11月20日まで実施する。対象商品を購入し、レシートで応募すると、抽選で合計400人にオリジナルグッズが当たるというもの。

【応募方法】

「チョコボール」を購入したレシートで応募可能。キャンペーン指定の“コース対象商品”を購入したレシートで応募すると、当選確率が2倍になる。

【賞品内容】

応募口数は購入個数に応じて異なり、A賞･B賞の2種類が用意されている。

◆A賞(対象商品3個以上購入で1口応募)

抽選で80人(各コース20人)に当たる。

･ポムポムプリン コース:オリジナルロングTシャツ

･シナモロール コース:オリジナルロングTシャツ

･マイメロディ コース:オリジナルトートバッグ

･ポチャッコ コース:オリジナルトートバッグ

◆B賞(対象商品2個以上購入で1口応募)

オリジナルスマホストラップが抽選で320人に当たる。

チョコボール×サンリオキャラクターズ

■チョコボール×サンリオ コラボキャンペーン特設サイト